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24.12.2018 14:05
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев рассказал о реализации нацпроектов

Текст: Владимир Кузьмин
Задача правительства и региональных властей - сделать все, чтобы уже в следующем году граждане почувствовали реальные изменения к лучшему от реализации национальных проектов, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

На последнем в уходящем году заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам подводили итоги подготовки перед началом масштабной работы по достижению национальных целей развития, установленных президентом страны в майском указе. Ключевыми инструментами стали двенадцать нацпроектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. "Мы выработали четкие и понятные целевые показатели, - подчеркнул глава кабинета министров. - Это конкретные объекты: построенные больницы и школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые производства".

Президиум совета еще раз рассмотрел финальные версии паспортов нацпроектов для их окончательного утверждения. "В ближайшие три года мы заложили под национальные проекты около 5,7 триллиона рублей, - напомнил Медведев. - Это больше, чем планировалось. Нужно максимально рационально распорядиться выделенными деньгами". Также принципиально важно выработать критерии привлечения частных инвестиций в проекты".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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В субъектах Федерации готовятся собственные, согласованные с федеральными программами региональные проекты и проектные офисы. В региональных разделах должны быть обозначены конкретные меры по достижению установленных показателей, указал премьер, чтобы на каждом этапе работы было понятно, как она продвигается, какие возможности и риски существуют. "Хочу подчеркнуть, что до конца этого года должны быть утверждены все региональные проекты, - распорядился председатель правительства. - Времени остается совсем немного, все документы нужно принять в срок. Обращаю на это внимание глав субъектов".

Контроль за нацпроектами будет ежечасный, а то и ежеминутный. Если промежуточные итоги предполагается подводить два раза в год, то оперативный контроль, заявил Дмитрий Медведев, организуют в режиме онлайн. Правительство внесет 91 показатель национальных проектов в федеральный план статистических работ. Таким образом они станут объектами статистического учета и будут открыты для всех. "Стало быть, и само общество сможет контролировать то, как выполняются национальные проекты. В ближайшее время я такое распоряжение правительства подпишу", - сообщил премьер-министр.

- Наша задача заключается в том, чтобы уже в следующем году граждане почувствовали реальные изменения к лучшему по всем двенадцати национальным проектам, - заключил он.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства
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