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Джеймса Бонда предложили сделать транссексуалом

Новости
    24.12.2018, 11:24
Текст:   Олег Усков

После предложений актуально расширить уже наконец-то горизонты и сделать Джеймса Бонда либо чернокожим, либо женщиной прозвучало еще более инновационное предложение. А именно - пусть суперагент будет женщиной, но трансгендерной.

Фото: kinopoisk.ru
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Такое видение дальнейшей судьбы серии озвучил The Sunday Times Magazine актер Доминик Уэст. Выдвинув и кандидатуру. Это - Ханна Граф, ныне - наиболее высокопоставленный офицер британской армии, открыто заявивший о своей трансгендерности.

Ханна Граф - капитан Королевских инженерных войск.

Как рассказал Уэст, он познакомился с Ханной, когда работал над фильмом "Колетт", где снимался вместе с мужем Граф Джейком. Который, кстати сказать, тоже трансгендер.

"Он - симпатичная блондинка и вполне могла бы стать Бондом. Чем не блестящая идея? Они (продюсеры - "РГ-Кинократия") должны сделать Бонда трансгендером хотя бы потому, что в армии служат много транссексуалов", - поделился бесценным наблюдением актер.

Отмечается, что Ханна уже прокомментировала инициативу Уэста, заверив, что польщена, конечно, но менять род деятельности пока не планирует. А вот идею отдать роль Бонда женщине всячески поддерживает, поскольку это могло бы вдохновить многих девушек. А в Instagram Ханна предложила отдать роль своему мужу.

Ранее сообщалось, что продюсеры серии мысль сделать Бонда женщиной завернули, подчеркивая, что 007-й был изначально задуман мужчиной и таковым и останется.

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