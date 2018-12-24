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Рубрика: Экономика

ФАС поручила провести проверку цен на металлопрокат и трубы

Текст: Ольга Игнатова

Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минпромторгу до 31 января 2019 года провести антимонопольную проверку и проанализировать цены на металлопрокатную и трубную продукцию. Об этом по итогам совещания о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов сообщили в пресс-службе правительства.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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Металлургические предприятия должны проверить на предмет наличия признаков нарушения ими антимонопольного законодательства.

Также Минэнерго, Минфину, Минэкономразвития России и ФАС поручено до 1 марта 2019 года проанализировать ситуацию на рынке нефтепродуктов с учетом применения с 1 января 2019 года новых норм налогового и таможенно-тарифного законодательства и представить в правительство согласованные предложения о необходимости внесения дополнительных изменений в законы.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство ФАС
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