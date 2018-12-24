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Геймер прошел популярную игру с завязанными глазами и поставил рекорд

24.12.2018,  
17:06
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Геймер под псевдонимом AcrohTheBeast из Дании прошел игру Outlast с закрытыми глазами и установил мировой рекорд.

На прохождение игры юному датчанину понадобилось 10 минут 24 секунды. На видео видно, что геймер надевает на глаза повязку, чтобы не видеть происходящего на экране. Мировой рекордсмен ориентировался исключительно на звуки и свою память - он заранее отработал всю последовательность действий.

Предыдущий рекорд прохождения Outlast с закрытыми глазами принадлежал геймеру из США с ником SFCPudding - 1 час 16 минут. Кстати, он был первым, кто вслепую прошел эту игру.

Стоит отметить, что AcrohTheBeast не самый выдающийся "проходильшик" Outlast - с открытыми глазами его результат всего лишь 22-й. Рекорд же составляет 9 минут 7 секунд.

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Прохождение игр на время - speedrun - позволяет геймерам не только показывать свое мастерство, но и рассказывать про различные уловки и баги разработчиков, которые помогают "играть" быстрее.

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Фото: depositphotos.com
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