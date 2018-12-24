Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне

Госдепартамент США опубликовал в соцсетях предупреждение о возможности террористических нападений в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников. В частности, по мнению ведомства, это может произойти на пешеходной улице Рамбла.
Предупреждение опубликовано на странице в Twitter, где размещаются рекомендации американским гражданам за рубежом. Госдеп призывает проявлять повышенную осторожность, особенно в зонах движения автотранспорта. Сообщается, что террористы могут атаковать без предупреждения, нацелившись на туристические места и транспортные узлы, пишет РИА Новости.
Напомним, в августе прошлого года в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне автофургон протаранил толпу людей. В тот же день террористы атаковали город Камбрильс в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 - получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq— Travel - State Dept (@TravelGov) 23 декабря 2018 г.