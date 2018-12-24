Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне

Госдепартамент США опубликовал в соцсетях предупреждение о возможности террористических нападений в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников. В частности, по мнению ведомства, это может произойти на пешеходной улице Рамбла.

Предупреждение опубликовано на странице в Twitter, где размещаются рекомендации американским гражданам за рубежом. Госдеп призывает проявлять повышенную осторожность, особенно в зонах движения автотранспорта. Сообщается, что террористы могут атаковать без предупреждения, нацелившись на туристические места и транспортные узлы, пишет РИА Новости.

Напомним, в августе прошлого года в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне автофургон протаранил толпу людей. В тот же день террористы атаковали город Камбрильс в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 - получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").