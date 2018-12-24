Новости

В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов 15:30
Медведев поручил до конца года подготовить документы по нацпроектам 15:28
Названа причина смерти 31-летней актрисы Галины Тихоновой 15:21
Дэвид Духовны отреагировал на предложение записать дуэт со Шнуровым 15:10
На Сахалине для детей построили ледовый лабиринт без выхода 15:10
Разбившийся под Воронежем автобус был из Азербайджана 15:10
"Императрица морей" спасла рыбаков из Коста-Рики 15:09
В Брюсселе неизвестный открыл стрельбу по ресторану 15:05
В Цимлянском водохранилище Ростовской области утонул ребенок 14:52
Матвиенко рассказала о планах на Новый год 14:34
Турнир UFC перенесли из-за попавшегося на допинге бойца 14:29
Полметра снега выпало в Москве с начала зимы 14:25
Ученый не исключил, что под Хабаровском мог упасть гигантский метеорит 14:23
Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США 14:20
Для охраны Крымского моста построят пост полиции 14:19
Открытие сезона: ЦУМ и Малый театр устроили новогоднюю елку 14:09
Планы АвтоВАЗа: восемь новых моделей и девять рестайлингов 14:07
Жители одной испанской деревушки потребовали себе тюрьму 14:05
Матвиенко рассказала о налоговом регулировании IT-сферы 13:59
Матвиенко рассказала о планах международной деятельности Совфеда 13:55
В Нижегородской области после пожара в приюте для животных завели дела 13:48
Под Калининградом бизнесмены на корпоративе избили бойцов Росгвардии 13:43
В Швеции началось строительство "Северного потока-2" 13:38
Геослужба США обвинила Трампа в несообщении о цунами в Индонезии 13:37
Видео: В Хабаровске прошел конкурс ледовых скульптур "Амурский хрусталь" 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
24.12.2018 15:09
Рубрика: В мире

"Императрица морей" спасла рыбаков из Коста-Рики

Текст: Юрий Ершов

Эта история похожа на маленькое рождественское чудо, написала немецкая газета Welt. Более трех недель два рыбака из Коста-Рики дрейфовали на своем суденышке между Кубой и Ямайкой. При попытках добраться до суши у них закончилось топливо. Провианта и воды у них было всего на неделю. Так и качались бедолаги на волнах, не надеясь на спасение.

Видео: вокалиста группы Seventeen смыло в море цунами в Индонезии

Однако оно пришло. В виде круизного лайнера "Императрица морей". Да и то по чистой случайности. По плану теплоход не должен был проходить в этих водах, однако из-за плохой погоды был вынужден изменить курс. И наткнулся на потерпевших аварию, изголодавшихся костариканских рыбаков. Причем один из них был настолько слаб, что не смог самостоятельно подняться на борт "Императрицы".

Здесь пострадавших, разумеется, накормили, врачи на борту внимательно их осмотрели. На Ямайке рыбаков поместили в больницу для более тщательного осмотра и, возможно, лечения.

На прощание экипаж лайнера собрал для костариканцев 300 долларов на еду и одежду. Главный метеоролог Королевского карибского бассейна Джеймс ван Флит, поведавший об этой необычной истории в Twitter, в заключение написал: "Не знаю, как вы, а я стал свидетелем настоящего рождественского чуда".

В мире Северная и Центральная Америка Коста-Рика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 334 человек
Лавров: После заявлений США о выводе войск надо дождаться реальных шагов
Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160