"Императрица морей" спасла рыбаков из Коста-Рики

Эта история похожа на маленькое рождественское чудо, написала немецкая газета Welt. Более трех недель два рыбака из Коста-Рики дрейфовали на своем суденышке между Кубой и Ямайкой. При попытках добраться до суши у них закончилось топливо. Провианта и воды у них было всего на неделю. Так и качались бедолаги на волнах, не надеясь на спасение.

Однако оно пришло. В виде круизного лайнера "Императрица морей". Да и то по чистой случайности. По плану теплоход не должен был проходить в этих водах, однако из-за плохой погоды был вынужден изменить курс. И наткнулся на потерпевших аварию, изголодавшихся костариканских рыбаков. Причем один из них был настолько слаб, что не смог самостоятельно подняться на борт "Императрицы".

Здесь пострадавших, разумеется, накормили, врачи на борту внимательно их осмотрели. На Ямайке рыбаков поместили в больницу для более тщательного осмотра и, возможно, лечения.

На прощание экипаж лайнера собрал для костариканцев 300 долларов на еду и одежду. Главный метеоролог Королевского карибского бассейна Джеймс ван Флит, поведавший об этой необычной истории в Twitter, в заключение написал: "Не знаю, как вы, а я стал свидетелем настоящего рождественского чуда".