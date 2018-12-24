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24.12.2018 18:41
Рубрика: Экономика

Пути дохода

Инвестпроекты для крупного бизнеса будут готовы весной
Текст: Надежда Толстоухова
Первые инвестпроекты компаниям из "списка Белоусова" представят к марту 2019 года. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Количество проектов неизвестно, но вряд ли их будет более двух, отметил Шохин. По его словам, первоначально на рассмотрение комиссии представили почти тысячу проектов. Но большая часть из них не имела под собой финансово-экономического обоснования. Лишь 160 из них удовлетворяли требования стандартной финансово-экономической модели, показал анализ Внешэкономбанка и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Но и из них далеко не все были просчитаны настолько, чтобы можно было приступить к их реализации в ближайшее время. "Когда мы в последний раз собирали рабочую группу, было 12 проработанных и 8 почти проработанных проектов. Еще около 10 проектов, если использовать "светофорную" терминологию, было в "красной зоне", с ожиданием, что сигнал вот-вот переключится", - сказал Шохин.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Инвестиции в нефтегазохимические проекты недостаточны

О том, что это за проекты, он не рассказал. Обмолвился лишь, что среди них будут проекты в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, общий объем инвестиций в который должен составить 6,2 триллиона рублей. Половину из этих денег по задумке должен вложить бизнес. Но пока не ясно, на чем власти сделают акцент - на развитии высокоскоростных пассажирских перевозок или на модернизации инфраструктуры грузовых. И то и другое важно, первое - для людей, второе - для бизнеса, но выбирать все-таки придется, потому что одновременно реализовать два таких дорогих проекта не получится.

Прежде чем приступить к реализации отобранных инициатив, предстоит определиться с формами вхождения бизнеса в проекты и с механизмами господдержки. И то и другое пока - вопрос открытый. Под каждый проект подбирать формы партнерства придется индивидуально. К примеру, строительство высокоскоростных магистралей проще всего реализовать форме концессии, но возможны и другие варианты.

Первоначально на рассмотрение комиссии представили почти тысячу проектов, сейчас их менее десятка

Меры господдержки под каждый проект тоже будут подбирать индивидуально. Это будут либо специнвестконтракты (СПИК и СПИК 2.0), либо соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), либо корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК). Дискуссии по этому поводу продлятся до конца года.

Александр Шохин подчеркнул, что понуждать к инвестициям не будут: "Разговор сугубо партнерский. Бизнес должен понимать, что инвестировать в эти проекты выгодно. На этом мы договорились, и отхода от этой позиции не будет".

6,2 триллиона рублей составит общий объем инвестиций в комплексный план развития магистральной инфраструктуры

Изначально речь шла о том, чтобы изъять у некоторых компаний более 500 миллиардов сверхприбылей, которые они получили на экспортных сделках из-за ослабления рубля. Но эту инициативу помощника президента Андрея Белоусова не поддержали ни бизнес, ни правительство. Взамен решено было подготовить перечень инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры в стране, в которые предприятия могли бы вложиться.

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