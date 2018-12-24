Юнармейцы передали сирийцам новогодние подарки

Более 600 наборов с красками, альбомами и другими канцелярскими принадлежностями передали детям сирийского города Скальбия активисты курируемого Министерством обороны России движения "Юнармия". Об этом журналистам в понедельник сообщил директор департамента военно-патриотического воспитания "Юнармии" Антон Кузнецов.

"Юнармия" уже не в первый раз принимает участие в акции "Дети России - детям Сирии". В этот раз юнармейцы собрали передачу в канун Нового года", - рассказал Кузнецов.

Офицер поблагодарил минобороны и Центр по примирению враждующих сторон за помощь в переправке наборов с подарками из Москвы. По словам Кузнецова, главным желанием юнармейцев, собиравших новогодние подарки для сирийских сверстников, было "чтобы дети Сирии улыбнулись".

Поэтому в каждом наборе находится памятный рисунок от участника движения. Представитель "Юнармии" напомнил, что благотворительный марафон в пользу сирийских детей начался еще год назад, и за это время члены организации собрали больше 10 тысяч подарков. Продолжить эту работу движение собирается и в 2019 году.

Город Скальбия находится в провинции Хама, недалеко от границы Идлибской зоны деэскалации. В августе этого года в Скальбии остановились порядка 4 тысяч беженцев из Идлиба.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах больше 280 тысяч участников. Филиалы движения открыты во всех регионах страны.