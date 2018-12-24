Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией

Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.

"Мы заметили несколько человек, которые пересекали линию "Альфа" на Голанских высотах. Было принято решение открыт огонь, так как неизвестные направлялись в нашу сторону", - говорится в пресс-релизе израильской армии.

Есть ли погибшие или раненые, РИА Новости не сообщает.

Военные еврейского государства пообещали и впредь противодействовать "любым посягательствам на израильский суверенитет". Добавим, что приграничные районы на юго-западе Сирии минувшим летом вернулись под контроль правительственных сил, выбивших оттуда отряды оппозиции.