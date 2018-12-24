Как рассчитать расходы в 2019 году и не уйти в минус после праздников

Грядут новогодние праздники, большие выходные и траты. Наши сограждане не только порой год закрывают в минус, но и за две праздничные недели влезают в долги.

Финансовый эксперт, сооснователь "Финансового айсберга" Евгений Гусев специально для "Российской газеты" объяснил, как планировать расходы в 2019 году, вести учет и перестать тратить больше, чем зарабатываешь.

В России Новый год начинается не 1 января, а за месяц, с 30 ноября: к этой дате по-праздничному оформляют торговые точки, с 15 декабря включают световые конструкции на площадях и улицах, устанавливают новогодние ели.

Заканчивается Новый год не 9 января, когда все идут на работу, а 14 января, когда большинство россиян получают очередную зарплату. В декабре наши граждане "шикуют" за счет тринадцатой зарплаты, премиальных, бонусов. В этот же период существенно возрастают траты на подарки, накрывание праздничных столов 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, увеличиваются расходы на отдых и развлечения.

Сейчас, в декабре, самое время подвести итоги уходящего года, запланировать праздники и грядущий 2019 год. Кто вел учет расходов и доходов, может посчитать, где сэкономил, а где вышел за рамки, сколько накопил за 2018 год.

Какой бы доход вы ни получали, начните, если еще не делаете, с 1 января 2019 года учитывать свои расходы и доходы - это самая простая и важная привычка по управлению личными финансами.

Начать стоит с планирования расходов. Выпишите все категории расходов списком с указанием расходов по каждому пункту на месяц: ипотека, кредит и долги, автомобиль, отпуск, здоровье и аптека, дети, квартплата, одежда и косметика, поездки на транспорте и такси, продукты питания, развлечения и подарки, мобильная связь и интернет, налоги. Подсчитайте итоговую сумму расходов. Теперь знаем, сколько денег потребуется в 2019 году.

При планировании трат на грядущий год и празднование самого Нового года важно помнить про свои большие жизненные цели. Может, вместо шикарного празднования на всю зарплату и премию, часть премии или бонусов потратить на закрытие долгов по кредитам и ипотекам, погасить ранее взятые обязательства? И только после этого уже спокойно расписывать новогодние траты с оставшейся суммы.

Посчитайте доходы за 2018 год и запланируйте доходы 2019 год с учетом трат, накоплений и целей. Создайте список доходов с указанием сумм: работа, подработка, сдача недвижимости внаём. Суммируйте за год.

Если из доходов вычесть расходы, получим сумму личного капитала, сколько денег создано для своего будущего. Когда наши сограждане понимают, что итоговая сумма накоплений за год не нравится и хотелось бы отложить больше, они начинают шевелиться. Подумайте, как увеличить доходы: повысить зарплату за счет повышения по должности или перехода в другую компанию, создания нового источника дохода, открытия интернет-магазина, предоставление частных уроков и консультаций.

Запланируйте денежные желания и ожидания. Теперь известно, какие финансовые цели ставить на 2019 год под бой курантов.

Празднование лучше тоже запланировать, учтете расходы - останетесь в рамках бюджета. Основные траты - покупка и упаковка подарков, покупка костюмов и билетов на развлечения. Кому готовят подарки: второй половине, детям, родителям, начальнику, друзьям, учителю в школе, воспитателю в детском саду. Костюмы: для новогоднего утренника детям, для корпоратива себе. Билеты: на новогодние елки детям, в театр себе.

За неделю до Нового года покупают нескоропортящиеся продукты для новогоднего стола, украшают дом елкой с игрушками, гирляндами, свечами, новогодними венками, покупают фейерверки, девушки готовятся к корпоративу (прическа, маникюр, макияж, такси).

31 декабря 2018 - 1 января 2019 покупают подарки, открытки, конверты (давайте признаемся, что с подарками все-таки тянули до последнего). К новогоднему столу берут скоропортящиеся продукты или закупают еду из ресторана. Взрослые нарядно одеваются, девушки посещают салон, делают маникюр, макияж, девочки - прически, мальчики - стрижки, детей обуваем-одеваем.

Неделя после новогодней ночи, 2 января - 9 января 2019 - на развлечения. Кино, театр, цирк, аквапарк, принимаем гостей у себя, ездим к друзьям, к родственникам, посещаем кафе и рестораны.

А если по каждому пункту трат посчитать расходы? Итоговая цифра на праздники, особенно если решили посчитать впервые, всегда удивляет - слишком неожиданно большая. Сядьте за планирование трат на праздник вновь, попытайтесь уложиться в комфортную сумму. Вы работали хорошо не для того, чтобы всю премию спустить за 2 недели: отложите часть денег в сторону, сохраните. Пусть Новый 2019 год начнется с накоплений.

Если работаете в найме, не забудьте, что после новогодних праздников нужно прожить до ближайшей зарплаты. Бюджет на подарки можно хитро сократить. Семьям дарите общие подарки. Учителям, воспитателям, дедушкам и бабушкам - подарки, сделанные руками детей. Друзей из соцсетей поздравьте личным сообщением. Для обслуживающего персонала (парикмахера, консьержа в подъезде, охранника на стоянке) - шоколадки с новогодней тематикой, новогодние игрушки и украшения, купленные по скидке оптом. 5% от итоговой суммы подарков резервируйте "на всякий пожарный", либо закупите чуть больше тематических шоколадок. Они выручат в случае прихода неожиданных гостей: приятных и не очень. Главный фактор увеличения ценности подарка - ваша улыбка, от которого любой знак внимания станет гораздо приятнее.

Не берите деньги в кредит на подарки и празднование Нового года, не залезайте в кредитный лимит по зарплатной карте, если у вас предусмотрена возможность взятия овердрафта, не пользуйтесь для новогодних трат кредиткой - большой риск влезть в долги. Самое большое число просрочек по возврату кредитов в России приходится на январь-февраль.

С декабря за вашими кошельками выходят на охоту маркетологи, среди них встречаются откровенные браконьеры. Повышайте финансовую грамотность, и с вами всегда будут деньги.