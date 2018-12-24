В эти выходные в чешском Нове-Место прошел третий по счету этап Кубка мира по биатлону. Его итогом стали три подиума для российской сборной. А уже 26 декабря сезон продолжится в Удмуртии, где стартует традиционная "Ижевская винтовка".

На этот календарный год этапов Кубка мира больше не запланировано, поэтому вполне уместно провести промежуточные итоги. Будем откровенны, многого от российской команды, по крайней мере сейчас, мы не ждали. Смена поколений, изменения в тренерском штабе и принципах комплектования команды - все это не может пройти безболезненно. Да и лидер сборной Антон Шипулин, возвращения которого очень ждали, на старт так и не вышел. Его болельщики, по всей видимости, смогут лицезреть только 29 декабря. В этот день в Гельзенкирхене состоится традиционная "Рождественская гонка", которая станет еще и торжественными проводами семейной пары великих чемпионов Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой. Шипулин планирует выступить в Германии вместе с Екатериной Юрловой-Перхт.

В отсутствие Шипулина главным добытчиком кубковых очков у россиян стал Александр Логинов. Его фигура вызывает в биатлонном мире противоречивые чувства, поскольку он отбыл дисквалификацию за применение запрещенных препаратов. Тот факт, что Саша вину полностью искупил, пропустив два года, кого-то все равно не успокаивает. Некоторые иностранные спортсмены и болельщики позволяют себе нелицеприятные высказывания в адрес россиянина. Тем ценнее ответ в исполнении Логинова. Он не ввязывается в словесные перепалки, зато показывает стабильные результаты в гонках. Из восьми индивидуальных стартов нынешнего сезона шесть Александр завершил в десятке лучших. Четырежды был на подиуме, в том числе дважды - как раз на этапе в Нове-Место, где он добыл "серебро" в спринте и пасьюте.

Как итог - на данный момент в общем зачете Кубка мира Логинов занимает второе место, уступая лишь Йоханнесу Бе. У норвежца 428 очков, у россиянина - 312. Замыкает тройку сильнейших в генеральной классификации мужчин француз Симон Детье - 266 баллов. А вот абсолютный рекордсмен Кубка мира, 7-кратный обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад пока скромничает. Даже несмотря на победы в индивидуальной гонке в Поклюке и в гонке преследования в Хохфильцене, француз пока лишь на пятом месте в общем зачете (263 очка).

Помимо Логинова, на пьедестал из российской сборной поднимался также Евгений Гараничев. Его звездным часом стал масс-старт в Нове-Место, где Женя идеально отработал на всех четырех огневых рубежах. И получил в качестве награды бронзовую медаль. В общем зачете Гараничев сейчас 25-й со 130 очками. Еще один представитель России Матвей Елисеев высоко не забирался, но берет стабильностью. Каждый раз финишируя в тридцатке лучших, он набрал в Кубке мира 136 баллов и занимает 21-ю строчку.

У наших женщин успехи поскромнее, но и здесь есть повод для оптимизма. Екатерина Юрлова-Перхт в Хохфильцене стала третьей в спринте, а на этапе в Чехии попала в десятку сильнейших по итогам масс-старта. В генеральной классификации Екатерина на 16-м месте - 151 очко. У Ирины Старых подиумов еще нет, зато есть три финиша в первой десятке. И вполне достойная 11-я позиция в генеральной классификации.

Лидирует в женском зачете Кубка мира итальянка Доротея Вирер - 381 очко. Ее соотечественница Лиза Виттоцци замыкает тройку лучших - 276 баллов. Между ними расположилась представительница Словакии Паулина Фиалкова - 345 очков.

Следующий этап Кубка мира состоится уже после новогодних и рождественских праздников. 10 января женской спринтерской гонкой стартуют соревнования в немецком Оберхофе. Там же в программе значатся пасьюты и эстафеты. После чего спортсмены останутся в Германии и переместятся в Рупольдинг, где с 16 по 20 января пройдут спринтерские гонки, а также эстафеты и масс-старты у мужчин и женщин.

Добавим, что уже 25 декабря российские биатлонисты, которые примут участие в "Ижевской винтовке", проведут официальную тренировку. Сами старты пройдут с 26 по 29 декабря. В программе значатся спринт и индивидуальная гонка.