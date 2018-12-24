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24.12.2018 09:53
Рубрика: В мире

Каталонская полиция объявила в розыск потенциального террориста

Текст: Юрий Когалов
После предупреждения госдепартамента США о возможности совершения теракта в Барселоне каталонская полиция объявила в розыск конкретного подозреваемого. Как пишет El Pais, речь идет о 30-летнем марокканце Б.Л., который в последние годы неоднократно бывал в Испании.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Корпус региональной полиции ("моссос") проводит проверки водителей автобусов и микроавтобусов как в центре Барселоны, так и на въездах в автономию. Изучает списки постояльцев гостиниц и арендаторов автомобилей. На данный момент у правоохранительных органов нет никаких доказательств того, что подозреваемый находится на территории Испании.

Фото: depositphotos.com
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Тем не менее в центре Барселоны увеличено присутствие полиции. Популярные у туристов достопримечательности на протяжении всех праздников будут регулярно проверяться специальными подразделениями.

Власти Испании еще две недели назад подняли уровень террористической угрозы до четвертого по пятибалльной шкале. Это решение связано с концентрацией в праздники большого количества людей в центрах городов, а вовсе не с конкретной угрозой. Усиленные меры безопасности предполагают выборочные проверки людей и транспортных средств в зонах с интенсивным движением и в транспортных узлах. Особый режим будет действовать до 8 января.

Ранее госдеп США опубликовал в Twitter предупреждение, что целью террористов может стать Барселона, и призвал американцев проявлять повышенную осторожность, особенно в зонах движения автотранспорта.

Напомним, в августе 2017 года в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне автофургон протаранил толпу людей. В тот же день террористы атаковали город Камбрильс в 120 километрах от Барселоны. Жертвами серии атак стали 16 человек, 130 - получили ранения. Ответственность взяла на себя группировка ДАИШ (запрещена в РФ).

В мире Европа Испания
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