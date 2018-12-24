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24.12.2018 16:00
Рубрика: Власть

Киоски и автолавки вернутся на улицы российских городов

Текст: Ольга Игнатова, Татьяна Панина
В апреле следующего года должен быть принят законопроект, регламентирующий нестандартную и мобильную торговлю. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Сегодня фермеры и небольшие производители часто жалуются, что им сложно попасть на полки федеральных сетей. В Минпромторге услышали и учли претензии малых производителей. Оперативно был разработан и внесен в Госдуму законопроект, направленный на развитие нестационарных форм торговли - павильонов, киосков, автолавок, фуд-траков. Именно там малым производителям легче продавать свои товары.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Сопоставляя количество магазинов и количество торговых площадей у нас и в развитых странах, мы видим наше отставание почти в два раза. В этой ситуации надо не усложнять жизнь существующим операторам, а помочь развиваться тем, кто искусственно сдерживается. Это и рынки, и ярмарки, и киоски, и мобильные торговые объекты," - подчеркивает министр.

"По нашим оценкам, инвестиции в мобильную торговую инфраструктуру в течение трех лет составят около 220 миллиардов рублей. С развитием нестационарной и мобильной торговли будет создано свыше 250 тысяч новых рабочих мест. А фермеры смогут ежегодно дополнительно реализовывать до 4,5 миллиона тонн сельхозпродукции", - подчеркнул Мантуров.

Выиграют, как считает министр, и другие секторы экономики. В частности, для автопроизводителей развитие мобильной торговли создаст спрос как минимум на 50 тысяч коммерческих и грузовых машин, на базе которых будут произведены автомагазины, автокафе, фуд-траки. А ведь еще есть и запрос к сопутствующей инфраструктуре - автосервисам, мойкам, производителям торгового оборудования и так далее.

Полностью интервью с Денисом Мантуровым читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

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