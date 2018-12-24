Китай работает над повышением качества своей продукции

Российские онлайн-магазины желают ограничить наступление китайской продукции на российский рынок. Они апеллируют к безопасности и защите прав потребителей. Ассоциация компаний интернет-торговли добивается, чтобы продавцы прикрепляли электронную ссылку на сертификат или документ, свидетельствующий о том, что продукт безопасен. О том, возможно ли это и как в Китае сейчас относятся к качеству своих товаров, "Российская газета" побеседовала с президентом Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталием Манкевичем.

Качество китайских товаров зачастую вызывает опасения в их безопасности. С ним действительно есть проблемы?

Виталий Манкевич: Китайцы изготавливают не только одежду и обувь. Они производят более 70% от общемирового объема мобильных телефонов, 60% цемента, 90% компьютеров и их компонентов, 80% кондиционеров и так далее.

Если вспомнить, то миф о плохих товарах с ярлыками Made in China сформировался в 1990-е, когда в Россию начали привозить дешевые китайские товары. Тогда "челноки-бизнесмены" не смотрели на качество и выбирали самую дешевую продукцию, чтобы перепродать ее по более высокой цене. Сейчас доля качественной продукции возросла. На китайских фабриках высокий контроль качества, в частности, на тех предприятиях, где производство направлено на экспорт. Известные китайские бренды Xiaomi и Huawei в случаях выявления брака отзывают всю партию товара.

Какая китайская продукция уже может конкурировать с европейской или американской?

Виталий Манкевич: С 2014 года из-за санкций российская промышленность начала процесс замещения оборудования из Германии и ЕС на китайское. В большей части это коснулось сельхозтехники, ее качество не уступает европейскому. В основном все мировые корпорации базируют свои предприятия по производству товаров или их компонентов в Китае.

Если говорить о конкуренции, то Huawei, OPPO и Vivo занимают третье, четвертое и пятое места соответственно среди мировых поставщиков смартфонов, хотя у Apple и Samsung наблюдается снижение доли рынка, у Huawei по сравнению с прошлым годом прирост в 58,4 процента, у OPPO и Vivo - более 100 процентов. Производство в Китае не ограничивается смартфонами. Drone industry titan Dajiang Innovation занимает около 70 процентов рынка беспилотных летательных аппаратов по состоянию на 2015 год. Производство автомобилей также развивается высокими темпами, с китайских конвейеров сходит более 24 миллионов автомобилей в год, что больше, чем в США и Японии.

Как в Китае работают над повышением качества товаров?

Виталий Манкевич: В Китае ведется работа по улучшению качества национальных производств и реализуется правительственная программа Made in China 2025. В планах КНР к 2025 году сделать продукцию эффективнее и экологичнее.

Большая часть бракованной продукции попадает к нам из-за недобросовестных российских заказчиков?

Виталий Манкевич: Многие импортеры жертвуют качеством, а не ценой. Это можно наблюдать в сегментах потребтоваров, а также одежды, обуви и косметики.

Есть ли товары, которые Китай никогда не научится производить?

Виталий Манкевич: Эксперты посчитали, что каждая пятая вещь сделана в Китае. С каждым годом остается все меньше товаров, которые Китай не производит. Еще пару лет назад к таким можно было бы отнести, например, операционные системы, чипы и ядерные реакторы. Но уже сейчас Пекин преуспел и в этих областях. В Китае развиты металлургия, машиностроение и судостроение, а еще активно развивается собственная космическая программа, к 2022 году планируется завершить строительство китайской модульной космической станции.

Ведется ли работа по проверке состояния продукции?

Виталий Манкевич: В Поднебесной, как и в любой другой стране, существуют требования и регламенты, определяющие все характеристики любого изделия. Другой вопрос, что эти стандарты не всегда приемлемы для импортеров, потому что, например, российские ГОСТы и Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы определяют несколько иные параметры. Все стандарты качества в Китае делятся на обязательные и добровольные. То, что касается здоровья покупателя, его имущества и безопасности, обеспечивается нормативно-правовыми документами и положениями, относится к обязательным стандартам, а остальные - к добровольным.

Разрабатываются ли единые стандарты качества, применимые как в России, так и в Китае?

Виталий Манкевич: Гармонизация национальных стандартов является важной задачей. Сейчас в Российско-китайском комитете дружбы, мира и развития разрабатывается проект сертификации китайских медицинских центров в России. Пока их работа не требует сертификации. Это часто приводит к некачественному оказанию медицинских услуг. Сейчас президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль прорабатывает схему, благодаря которой наши и китайские специалисты смогли бы организовать общественную сертификацию данных учреждений.