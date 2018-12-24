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24.12.2018 18:57
Рубрика: Экономика

Вкусно и без сахара

Крупные производители безалкогольных напитков начали приучать потребителей к сбалансированному питанию
Текст: Юлия Кривошапко
В компании делают акцент на производстве напитков в упаковках меньшего объема. Фото: Пресс-служба компании Coka-Cola В компании делают акцент на производстве напитков в упаковках меньшего объема. Фото: Пресс-служба компании Coka-Cola
В компании делают акцент на производстве напитков в упаковках меньшего объема. Фото: Пресс-служба компании Coka-Cola

В ответ на тенденцию потребителей в России контролировать свой рацион питания крупные производители меняют свой продуктовый портфель, отвечая запросам потребителей.
Компания Coca-Cola еще два года назад уменьшила содержание сахара более чем в 500 своих напитках по всему миру. В России, например, в напитках Fanta, Sprite и Schweppes его содержание сократилось на 30-80%.

Несмотря на то что в России на долю безалкогольных напитков приходится всего 1% от среднесуточного потребления калорий, продукцию, реализуемую российским потребителям, Coca-Cola также стремится сделать менее сладкой. В 2017 году калорийность напитков уменьшилась на 8%, а к 2020 году ее планируется сократить еще на 17%. Добиться такого показателя в компании рассчитывают в том числе благодаря запуску продаж новой продукции с низким содержанием сахара и вообще без него.

Сегмент Lights уже демонстрирует впечатляющий рост - более 60% (по данным на июнь) по сравнению с 2017 годом. Есть основания полагать, что новая низкокалорийная продукция придется потребителям по вкусу, отмечают в российском подразделении Coca-Cola. Также в компании делают акцент на производстве напитков в упаковках меньшего объема, это помогает людям контролировать потребление добавленного сахара. В России около 1/3 напитков торговой марки Coca-Cola продается в маленькой упаковке (330 мл и меньше).

В июне в России прошел запуск первой "умной воды" Smartwater, произведенной по уникальной технологии, повторяющей цикл естественного круговорота воды. Smartwater представлена на полках магазинов в стильных бутылках минималистичного дизайна объемом 0,6 л и 1,1 л из полностью перерабатываемого пластика.

В России на долю безалкогольных напитков приходится 1% от среднесуточного потребления калорий

А уже осенью на отечественный рынок вышла линейка новых напитков AdeZ на растительной основе - без лактозы и без добавления сахара (в состав входят только сахара, естественно содержащиеся в таких компонентах, как, например, соки). Бренд растительного молока - тогда еще под названием AdeS - появился в Аргентине в 1988 году и с тех пор пользовался неизменным успехом не только на родине, но и в соседних странах - Мексике и Бразилии. В марте 2017 года права на него приобрела Coca-Cola, после чего питательные напитки с усовершенствованными рецептурами и слегка измененным названием бренда презентовали европейским потребителям. В России напитки под брендом AdeZ пока можно найти только в крупных городах-миллионниках: Москве и Санкт-Петербурге, но в перспективе география продаж будет расширяться.

В целом сегодня Coca-Cola предлагает в России 110 наименований напитков под 17 торговыми марками.

Рецепты новых продуктов разрабатываются в Бельгии на базе Инновационного центра исследований и разработок Coca-Cola. Над созданием напитков и упаковки работает целый штат опытных и высококвалифицированных специалистов. Перед выходом на рынок продукция проходит тестирование в фокус-группах, здесь же на опытном заводе выпускаются первые образцы.

"Мы понимаем, что не каждый человек пьет газированные напитки. Поэтому стремимся развивать и другие линейки продукции. В их числе холодные чаи, негазированные сокосодержащие напитки, органический холодный чай, кокосовая вода, морсы, нектары, - отметила Анастасия Сидери, директор по внешним коммуникациям в Центральной и Восточной Европе компании Coca-Cola. - В то же время мы предлагаем более удобную упаковку меньшего объема, чтобы людям было легче контролировать количество потребляемого сахара. Информация о калорийности порции напитка и ее доля в средней суточной потребности в энергии указаны на лицевой стороне упаковки. Таким образом, потребители могут делать по-настоящему осознанный выбор".

Экономика Бизнес Крупные компании
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