Лавров: Москва обеспокоена обстановкой на Украине перед выборами

По его словам, уровень насаждаемой украинскими властями русофобии в этой стране просто зашкаливает, и она, по сути, стала частью государственной политики официального Киева. От собственных амбиций, рекомендаций или даже прямых инструкций иностранных государств, которые исполняют власти этой страны, отметил глава МИД РФ, страдают рядовые украинцы. "Неурегулированный внутренний конфликт на востоке Украины - тому подтверждение", - заключил Сергей Лавров, не комментируя вопрос, есть ли среди нынешний кандидатов на пост президента Украины лица, которые внушают надежду на улучшение отношений с Россией.

"Выборы являются внутриукраинским делом", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что выборы президента Украины, фаворитом которых, по соцопросам, является бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, запланированы на 31 марта будущего года. Порошенко занимает пятое место в индексе доверия у украинцев и практически не имеет шансов быть избранным второй раз. Выборы могут быть отложены в случае продления военного положения, срок действия которого истекает 25 декабря.