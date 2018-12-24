Лавров: Москва обеспокоена обстановкой на Украине перед выборами

Новости

Минобороны доказало превосходство Ту-160 над бомбардировщиком США 11:06
В Ижевске 216 человек эвакуировали из-за задымления в детсаду 11:02
Фото: Как ремонтируют главный авианосец США 11:02
В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из леса 10:55
В Минске представили книги журналистов "РГ" об известных людях 10:55
Видео: В Нижнем Тагиле составили новогоднюю елку из автомобилей 10:45
Актер Сергей Юрский госпитализирован в Москве 10:43
Названы наименее закредитованные регионы России 10:31
В Челябинске при пожаре в девятиэтажке пострадали семь человек 10:30
Экипажи Су-34 и Су-24 разбомбили "противника" в Зауралье 10:29
В Соликамске опознали тела всех погибших при пожаре в шахте 10:24
В Приморье возбудили дело по факту гибели ребенка в утонувшей машине 10:23
В крупном ДТП в Татарстане погиб ребенок 10:19
СК уточнил данные о пострадавших при сходе вагонов под Туапсе 10:19
Канатная дорога на Воробьевых горах стала платной 10:11
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и младенец 10:10
В Новосибирской области "убитый" таксист сдал в полицию душителей 10:09
РФ предложила Индонезии помощь в создании системы оповещения о цунами 09:56
Самолет с пассажирами вернулся в Новосибирск из-за поломки шасси 09:54
Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать фейерверк 09:47
В Сибири ученые рассчитали скорость передвижения Деда Мороза 09:41
Якутский Дед Мороз рассказал о меркантильности современных детей 09:32
В Соликамске начали опознание тел погибших при пожаре на шахте 09:31
Как актриса из Минска стала чемпионкой мира по рукопашному бою 09:30
В России выбрали имена еще пяти аэропортам 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
24.12.2018 10:57
Рубрика: Власть

Лавров: Москва обеспокоена обстановкой на Украине перед выборами

Текст: Андрей Васильев

Российские власти выражают обеспокоенность обстановкой на Украине перед выборами президента Украины. Такое мнение в интервью РИА Новости озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом

По его словам, уровень насаждаемой украинскими властями русофобии в этой стране просто зашкаливает, и она, по сути, стала частью государственной политики официального Киева. От собственных амбиций, рекомендаций или даже прямых инструкций иностранных государств, которые исполняют власти этой страны, отметил глава МИД РФ, страдают рядовые украинцы. "Неурегулированный внутренний конфликт на востоке Украины - тому подтверждение", - заключил Сергей Лавров, не комментируя вопрос, есть ли среди нынешний кандидатов на пост президента Украины лица, которые внушают надежду на улучшение отношений с Россией.

В Киеве предложили отправить британский военный корабль в Азовское море

"Выборы являются внутриукраинским делом", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

ВСУ готовят провокацию с боеприпасами, похожими на сделанные в ДНР

Напомним, что выборы президента Украины, фаворитом которых, по соцопросам, является бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, запланированы на 31 марта будущего года. Порошенко занимает пятое место в индексе доверия у украинцев и практически не имеет шансов быть избранным второй раз. Выборы могут быть отложены в случае продления военного положения, срок действия которого истекает 25 декабря.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ предложила Индонезии помощь в создании системы оповещения о цунами
Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
В США приостановка работы правительства может затянуться до января