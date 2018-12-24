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24.12.2018 12:13
Рубрика: Власть

Лавров: Нельзя затягивать с пересмотром режима санкций в отношении КНДР

Текст: Юрий Когалов

В 2018 году на Корейском полуострове наметились положительные тенденции, постепенный пересмотр санкций в отношении КНДР должен стать важной частью этих процессов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Интервью РИА Новости.

Фото: AP Photo/Pyongyang Press Corps Pool
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"Ситуация в целом развивалась в русле разработанной годом ранее Россией совместно с Китаем "дорожной карты" урегулирования. Заметно снизилась военная активность благодаря введенному КНДР мораторию на ядерные испытания и ракетные пуски. Улучшились межкорейские отношения, состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Россия способствовала достижению этих результатов и будет продолжать это делать", - напомнил Лавров.

По его словам, "постепенный пересмотр санкций в отношении КНДР должен стать важной частью данных процессов". "Речь не идет о том, чтобы отменять международные рестрикции одномоментно - это станет возможным одновременно с достижением полной денуклеаризации Корейского полуострова. Но нельзя и затягивать с запуском пересмотра существующего режима санкций", - подчеркнул министр.

"Нельзя делать вид, что Пхеньян не предпринял никаких конструктивных шагов в стремлении к достижению безъядерного статуса субрегиона. Совет Безопасности ООН должен отреагировать на них оперативно и в позитивном ключе", - добавил Лавров.

По его мнению, необходимо предпринять такие шаги, которые убедят КНДР в правильности ее отказа от ядерного оружия.

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