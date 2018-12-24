Лавров объяснил, почему не получается нормализовать отношения РФ и США

"Последовательно выступаем за то, чтобы развивать нормальный, предсказуемый диалог с США на основе принципов взаимного учета и уважения интересов. Пока продвинуться в этом направлении не получается из-за недружественных действий Вашингтона, непрекращающихся попыток оказывать на нас давление с помощью экономических, военно-политических и иных инструментов", - отметил глава МИД.

По мнению Лаврова, главная проблема в отношениях между двумя странами заключается в том, что в США их никогда не ценили. "Нас демонизируют, чтобы держать в дисциплине Европу и крепить евроатлантическую связку. Или, например, сейчас всерьез обсуждают, как использовать Россию против Китая в свою пользу, - отметил министр, подчеркнув, что в Вашингтоне многие желают сделать из нашей страны "инструмент обслуживания интересов США".

Между тем, по словам Лаврова, потенциал созидательного двустороннего взаимодействия огромен, однако остается нереализованным многие десятилетия. "Думаю, наши народы заслуживают куда лучшего, чем то, что мы имеем сейчас", - заявил глава МИД РФ.

Министр также выразил надежду, что приближение новых выборов президента США не приведет к дальнейшему ухудшению отношений в связи с тем, что отдельные политики в Вашингтоне будут пытаться разыграть "российскую карту" в своих целях. Впрочем, в последнее время это не зависит от электорального цикла.

Что касается новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, то пока "трудно сказать, где и когда такой контакт может состояться". "Президент Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе заявил, что открыт к проведению встречи с президентом США, когда американская сторона будет готова", - напомнил Лавров.