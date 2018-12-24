Лавров: После заявлений США о выводе войск надо дождаться реальных шагов

Вооруженное присутствие США в Сирии незаконно, по сути, они оккупировали почти 30 процентов территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"Никаких международно-правовых оснований для военного присутствия США в Заевфратье и 55-километровой "зоне безопасности" вокруг их незаконной базы в Ат-Танфе на юге Сирии не существует", - отметил Лавров. По его словам, ссылки на право на самооборону не состоятельны, поскольку группировка ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") уже разгромлена. Действия США по созданию органов самоуправления, не подчиняющихся центральным властям, ведут к дестабилизации военно-политической обстановки в стране.

Хотя белый дом сообщил о начале вывода войск США из Сирии, необходимо дождаться, "во что выльется объявленный президентом Дональдом Трампом "уход", отметил Лавров.

Российские военные, в очередной раз подчеркнул министр, находятся в Сирии по приглашению законных властей, в полном соответствии с международным правом. Благодаря работе российских военных переговорщиков с полевыми командирами были упразднены три из четырех зон деэскалации. Создание четвертой зоны в провинции Идлиб стало возможным благодаря переговорам в астанинском формате.

"Это сложившийся успешный и выверенный в международно-правовом отношении механизм взаимодействия, опирающийся на решения СБ ООН по сирийскому урегулированию, прежде всего - резолюцию 2254. В основе его эффективности - договоренности, которые согласовываются делегациями правительства САР и вооруженной оппозиции", - отметил Лавров.

"Будущее Сирии должны определять сами сирийцы в рамках ведомого и осуществляемого ими политпроцесса при международном содействии. Иллюстрацией такого подхода служит проведенный в январе 2018 года Конгресс сирийского национального диалога который стал первым по-настоящему инклюзивным межсирийским форумом, придал динамику политическому процессу урегулирования в САР", - заявил министр.