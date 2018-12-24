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24.12.2018 12:20
Рубрика: Власть

Лавров: Развал ДРСМД ударит по международной безопасности

Текст: Юрий Когалов

Отказ от Договора о ракетах средней и меньшей дальности может нанести серьезный удар по международной безопасности и стратегической стабильности. Такое мнение выразил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

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"Развал ДРСМД способен тяжело ударить по международной безопасности и стратегической стабильности. Мы не сможем и не станем игнорировать появление новых американских ракет, несущих угрозу нам и нашим союзникам. Не должно быть сомнений в том, что мы обладаем необходимым набором средств, чтобы обеспечить собственную безопасность, способны также дополнительно укрепить свой оборонный потенциал", - заявил Лавров, подчеркнув, что РФ не заинтересована в гонке вооружений.

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По его словам, Москва открыта к диалогу для поиска путей спасения ДРСМД, если в Вашингтоне готовы к этому. "Призываем отказаться от попыток шантажа и тиражирования бездоказательных обвинений в пользу по-настоящему предметной и конструктивной совместной работы по имеющимся взаимным озабоченностям", - отметил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что еще на саммите в Хельсинки российская сторона передала американцам конкретные комплексные предложения в сфере контроля над вооружениями. "К сожалению, пока со стороны США желания договариваться с нами не просматривается. От диалога они уклоняются, никаких гарантий
не предлагают, видимо, предпочитая иметь для себя полную "свободу рук", - заявил глава МИД. По его словам, также никакого ответа не было получено на предложение начать профессиональный диалог по РСМД и в контактах МИД с Госдепом.

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
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Кроме того, конфронтационная линия США ведет к разбалансировке архитектуры глобальной безопасности. "Зацикленные на собственных геополитических амбициях, Вашингтон и его союзники не готовы адаптироваться к глобальным реалиям, меняющимся не в их пользу. Отсюда - стремление всеми способами сдержать эти процессы и большая, чем раньше, агрессивность во внешних делах. Особое беспокойство вызывают шаги по слому крупных международных договоренностей в области стратегической стабильности", - отметил Лавров.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД Россия и США
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