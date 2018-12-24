В городах появится больше продовольственных рынков, а в деревни проложат постоянные маршруты автолавки. Это не только расширит ассортимент на прилавках, но и поможет устанавливать на товары более оптимальные цены.

Таковы планы минпромторга. Об этих и многих других планах доложил президенту России министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Российской газете" удалось задать вопросы министру.

Торговля - одна из реперных отраслей, которая стимулирует экономику. В этом году она снова растет выше среднего показателя по стране. Резервы еще не исчерпаны? В 2019 году,

Денис Валентинович, сохраните темп?

Денис Мантуров: Действительно, торговля всегда была понятным и наглядным маркером наших настроений, ожиданий и состояния экономики. Так вот, в этом году оборот торговли вырос на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Правительство внесло в Госдуму проект закона, который даст возможность малому бизнесу активно торговать в павильонах, киосках, с автолавок и фуд-траков

Это, конечно, позволяет говорить об общем оптимизме и положительных ожиданиях. Ведь торговля не только социальная отрасль, она еще и кормилица бюджета, поскольку формирует около 15 процентов ВВП и 10 процентов налоговых поступлений в бюджетную систему. Причем торговля платит, платила и будет платить независимо от того, что с экономикой, какие кризисы бушуют в мире.

Тогда тем более ей надо дать максимум возможностей для роста. А у нас, согласитесь, идет явный перекос в сторону крупных торговых сетей. Но им не везде выгодно открывать свои точки. А малый бизнес постепенно вымывается из торговли. Вас это не тревожит?

Денис Мантуров: Тревожит. И мы намерены изменить эту тенденцию. Пристальное внимание к взаимоотношениям крупных торговых сетей и крупных товаропроизводителей - безусловно, очевидный перекос. Он ведет к тому, что закон о торговле меняется с учетом больших "игроков". Но ведь ему вынуждены подчиняться и малые торговые сети, и малые товаропроизводители!

А у них есть своя специфика взаимоотношений. Править закон о торговле в пользу одних, перекрывая кислород другим - по меньшей мере странно.

Известно, что эту тему обсуждали на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в конце ноября. И каких перемен нам ждать?

Денис Мантуров: Речь шла о том, что надо вывести из регулирования небольшие торговые сети, проекты на основе франшизы. Министерству поручили подготовить свои предложения. Этим мы сейчас и занимаемся.

Безусловно, необходимо ослабить регулирование торговли как драйвера развития экономики. Это самым положительным образом скажется на всех участниках рынка - самой торговле, на производителях и потребителях. Дерегулирование рыночной отрасли всегда приводит к усилению конкуренции. А это, в свою очередь, ведет к более оптимальным ценам, улучшению качества товаров и увеличению их ассортимента.

Все это правильно, но вот фермеры жалуются, что им сложно со своим товаром попасть на полки федеральных сетей. Давно жалуются. А ничего не меняется.

Денис Мантуров: Причина этих претензий - неразвитость альтернативных каналов розничных продаж, так называемых малых торговых форматов. Сопоставляя количество магазинов и количество торговых площадей у нас и в развитых странах, мы видим наше отставание почти в два раза.

В этой ситуации надо не усложнять жизнь существующим операторам, а помочь развиваться тем, кто искусственно сдерживается. Это и рынки, и ярмарки, и киоски, и мобильные торговые объекты. Кстати, на днях правительство внесло в Госдуму проект закона, направленного на развитие именно павильонов, киосков, автолавок, фуд-траков.

С принятием этого документа все они перестанут рассматриваться как обычные киоски. По нашим оценкам, инвестиции в мобильную торговую инфраструктуру в течение трех лет составят около 220 миллиардов рублей. С развитием нестационарной и мобильной торговли будет создано свыше 250 тысяч новых рабочих мест. А фермеры смогут ежегодно дополнительно реализовывать до 4,5 миллиона тонн сельхозпродукции.

При этом мы увидим мультипликативный эффект для других секторов экономики. В частности, для автопроизводителей развитие мобильной торговли создаст спрос как минимум на 50 тысяч коммерческих и грузовых машин, на базе которых будут произведены автомагазины, автокафе, фуд-траки. А ведь еще есть и запрос к сопутствующей инфраструктуре - автосервисам, мойкам, производителям торгового оборудования и так далее.

Надеюсь, жить в эту пору прекрасную нам все-таки доведется. Когда же все-таки ждать перемен?

Денис Мантуров: Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусматривает, что соответствующий закон должен быть принят до апреля следующего года. Он существенно облегчит существование и развитие малому торговому бизнесу. Мы уверены, что действовать нужно именно так - не вводя запреты, а создавая возможности.

Следующий шаг связан со снятием избыточных ограничений по розничным рынкам. Жесткое регулирование в этом сегменте привело к драматическому снижению числа таких объектов за десять лет почти в шесть раз. Кроме того, мы намерены смягчить регулирование и по организации ярмарок. Необходимые законопроекты планируем внести в Госдуму в следующем году.

Вы как-то говорили, что в стране надо создавать систему оптовых продовольственных рынков.

Денис Мантуров: И не отказываюсь от своих слов. Это очень важный сегмент развития конкурентной среды для производителей и организаций торговли. На оптовых продовольственных рынках фермеры и малые сельхозпроизводители найдут сбыт для своей продукции с осуществлением санитарного контроля, с услугами фасовки и упаковки, с маркетинговой и банковской поддержкой.

В первую очередь, такие оптовые рынки должны создаваться вблизи городов-миллионников и обслуживать несетевую розницу. А именно упомянутые розничные рынки, мобильную торговлю, "магазины у дома", а также сегмент гостиниц и ресторанов. Такой подход обеспечит дополнительный устойчивый спрос на скоропортящуюся продукцию мелких и средних хозяйств. Подобная модель уже успешно зарекомендовала себя в Европе. К примеру, через сеть оптового продовольственного рынка Mercamadrid в шестимиллионном Мадриде проходит 50 процентов потребляемых в мегаполисе свежих продуктов (овощей, фруктов, мяса, рыбы).

Тем не менее сегодня треть российского торгового рынка приходится на сетевой ритейл. И его доля будет расти, что ясно из опыта развитых стран. Мы уже говорили с вами: этот рост не должен происходить за счет малого и среднего бизнеса. Но у крупных сетей тоже есть проблемы. Какие и как вы их решаете?

Денис Мантуров: Конечно, торговать сейчас становится все тяжелее. Это не 1990-е годы, когда купил за рубль, продал за два и на этот процент живешь. Теперь сетевая торговля - сложная, высокотехнологичная, полностью рыночная отрасль с очень высокой конкуренцией.

Нужно понимать, какой это сложный бизнес, когда речь идет об управлении тысячами магазинов, связанных товарно-денежными потоками, с современными распределительными центрами и десятками тысяч поставщиков, где значительная часть товара - это скоропортящиеся продукты питания. Безусловно, такое развитие требует постоянных серьезных инвестиций. И бизнес их осуществляет самостоятельно.

Бедные-бедные сети!

Денис Мантуров: Напрасно иронизируете. Суждения о сверхприбыльности сетевой розницы не имеют ничего общего с действительностью. Сегодня рентабельность крупных федеральных сетей находится в очень умеренном диапазоне от 4 до 10 процентов.

В целом же средняя рентабельность в торговле по всем форматам составляет всего 2,3 процента. Сравните с рентабельностью в сельском хозяйстве - 12 процентов. А рентабельности крупных агропромышленных холдингов в торговле остается только завидовать.

Вообще к торговле многие годы относились уничижительно. Это касается и населения (чего только стоят эпитеты "торгаши" и "барыги"). Это касается и государственных органов (всевозможные ограничения и барьеры, бесконечные проверки). И ваша ирония - отголоски этих настроений.

Но чтобы их не было, торговля должна идти вперед, активнее меняться.

Денис Мантуров: Так она меняется! И не только ради себя, но и в интересах покупателей. Взять хотя бы интернет-торговлю, которая растет темпами по 10 процентов в год. Впервые в прошлом году ее оборот превысил триллион рублей, и, по оценкам экспертов рынка, через четыре-пять лет эта цифра должна как минимум утроиться. Здесь мы как раз видим, чем меньше излишних барьеров и регулирования, тем выше темпы роста. Это очень хороший пример, подтверждающий нашу логику, которую нужно применять ко всей отрасли и заниматься дерегулированием.

Интернет-торговля растет темпами по 10 процентов в год. Через четыре года ее оборот увеличится в три раза - до 3 триллионов рублей в год

Всегда, когда слышишь о таких темпах, возникает вопрос - а не переходит ли это хорошее количество в плохое качество?

Денис Мантуров: Мы за этим следим. В этом плане ключевой задачей является избавление рынка от контрафакта, фальсификата и серого импорта.

Сформирована нормативно-правовая база для борьбы с теневым сегментом. В результате в наиболее подверженной контрафакту легкой промышленности удалось снизить нелегальный оборот более чем на 10 процентов. За счет этого "из тени" выведено почти 375 миллиардов рублей розничного товарооборота.

Сокращение товаров с низкими потребительскими свойствами также происходит благодаря развитию института "Роскачества". За три года работы эта независимая от участников рынка организация провела исследование более четырех тысяч товаров, и мы уже смогли решить ряд проблемных вопросов. В частности, избавились от фальсификата в сегменте мороженой рыбы, разобрались с автомобильными дисками, минимизировали долю нарушений по школьной форме.

Более 240 российских продуктов получили "Знак качества", говорящий об их исключительном качестве. По статистике, его обладатели увеличивают свои продажи до 40 процентов, что свидетельствует о доверии наших граждан к знаку.

Какой эффект дает система такс фри, которая появилась в этом году в российских магазинах? Увеличились продажи?

Денис Мантуров: Товарооборот магазинов, участвующих в пилотном проекте, уже вырос на 25 процентов. Сейчас в эксперименте участвуют около 400 объектов торговли в 12 регионах. И мы намерены охватить системой всю территорию страны до конца следующего года после перевода сопутствующего документооборота в электронную форму.

Конкурс

Главные по торговле

"В этом году мы провели первый конкурс - Торговля России, - рассказал Денис Мантуров. - Отметили лучшие торговые объекты, торговые улицы. Всего семь номинаций. Присвоили почетные звания лучшего Торгового города. Ими стали Великий Устюг, Владимир, Воронеж, Звенигород, Краснодар и Рязань".

В конкурсе принимали участие администрации муниципальных образований и осуществляющие торговую деятельность хозяйствующие субъекты. При отборе победителей учитывались условия, которые создаются региональными властями для развития бизнеса, уникальный внешний вид, оборудование объектов, их посещаемость и востребованность.

"В ближайшее время мы закончим верстку альбома победителей и опубликуем его у нас на сайте, - сообщил министр. - Бумажную версию альбома в январе широко разошлем по администрациям для использования в качестве ориентира и для формирования "вкусовых пристрастий" государственных служащих, ответственных за развитие торговли на местах, и как образец для предпринимателей".



