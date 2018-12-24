Матч в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества

Стали известны сроки проведения матча в СИЗО "Бутырка" с участием арестованных футболистов "Зенита" и "Краснодара" Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Встреча, в которой помимо Кокорина с Мамаевым сыграют сотрудники ФСИН, пройдет после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее. Об этом ТАСС сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Она также добавила, что, скорее всего, Кокорин и Мамаев будут разведены по времени на поле. Именно из-за этого разрешения следователя для организации матча не потребуется. Выходит, футболисты не увидят друг друга.

Напомним: согласно действующим нормативным документам, обвиняемые по одному и тому же уголовному делу не могут встречаться друг с другом без разрешения следователя. Поэтому Кокорин и Мамаев сидят в разных камерах. И посещают спортзал в разное время.