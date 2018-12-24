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24.12.2018 18:35
Рубрика: Спорт

Матч в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества

Текст: Артур Нанян

Стали известны сроки проведения матча в СИЗО "Бутырка" с участием арестованных футболистов "Зенита" и "Краснодара" Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

Встреча, в которой помимо Кокорина с Мамаевым сыграют сотрудники ФСИН, пройдет после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее. Об этом ТАСС сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

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Она также добавила, что, скорее всего, Кокорин и Мамаев будут разведены по времени на поле. Именно из-за этого разрешения следователя для организации матча не потребуется. Выходит, футболисты не увидят друг друга.

Напомним: согласно действующим нормативным документам, обвиняемые по одному и тому же уголовному делу не могут встречаться друг с другом без разрешения следователя. Поэтому Кокорин и Мамаев сидят в разных камерах. И посещают спортзал в разное время.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спорт Футбол Игроки и тренеры Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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