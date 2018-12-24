Матвиенко рассказала о налоговом регулировании IT-сферы

Россия должна защищать свой рынок высоких технологий, но без перекосов в сторону самоизоляции, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. О том, как следует регулировать налогообложение этой сферы, она рассказала на пресс-конференции по итогам года.

Глава Совфеда отметила, что полностью отказаться от иностранного оборудования и программного обеспечения Россия пока не может. При этом, считает она, а сфере таможенных пошлин должна быть логика - комплектующие следует облагать меньшими суммами, чем готовую продукцию.

Но резкого повышения платежей не предвидится, заверила сенатор. "Перегибов не будет, уверяю вас. Не будет повышения на 20% таможенных сборов на ту продукцию, аналогов которой нет в России. Иначе мы навредим самим себе", - отметила она.

Но при прочих равных следует поддерживать отечественного производителя, полагает глава Совфеда. В том числе - посредством снижения налогового бремени.

"Я бы лично на IT-сферу сняла все налоги, если бы я принимала решения, потому что без этого не будет прорыва", - заявила Валентина Матвиенко.