Матвиенко рассказала о планах международной деятельности Совфеда

В наступающем году председатель Совета Федерации планирует "отдать долги" по зарубежным визитам, а также принять в России несколько иностранных делегаций. Об этом Валентина Матвиенко рассказала на пресс-конференции по итогам года.

В частности, она сообщила, что делегацию Совфеда уже три года ждут в ЮАР, но пока из-за напряженного графика поездка туда не состоялась.

Зато с большой долей вероятности сенаторы во главе с председателем посетят Узбекистан, планируется также поездка в Камбоджу в первом квартале 2019 года. "План еще не утвержден, он требует согласования по срокам", - пояснила Матвиенко, добавив, что в приоритете у нее СНГ и российские регионы.

При этом в Совфеде ждут много гостей из-за рубежа. "Желающих приехать с визитом в Россию очень много, в частности, в начале следующего года будем принимать председателя парламента Финляндии, мы будем принимать председателя сената Италии. У нас достаточно насыщенная программа приема зарубежных делегаций", - сообщила спикер.