Матвиенко рассказала о планах на Новый год

Валентина Матвиенко встанет у плиты, чтобы приготовить новогодний ужин, а в первых числах Нового года отправится на отдых в Кисловодск. Об этом спикер Совета Федерации рассказала журналистам на пресс-конференции по итогам года.

"На Новый год с удовольствием стою у плиты, мы вместе готовим традиционный ужин. Готовим обязательно гуся, каждый раз с новой начинкой", - сказала она. Каждый год на новогоднем столе в семье Матвиенко также салаты оливье и селедка под шубой. "Это даже не обсуждается", - подчеркнула сенатор.

Праздник по сложившейся традиции пройдет в узком семейном кругу, а затем глава Совфеда планирует отдохнуть в Санкт-Петербурге и Кисловодске. "Буду немного работать, немного отдыхать. Прямо представляю, как плаваю в бассейне, прохожу километры по терренкуру, читаю книги, которые привезла с собой", - сказала Валентина Матвиенко.