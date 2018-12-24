Матвиенко рассказала о возможном ответе на действия Лондона в отношении RT

Россия будет вынуждена ответить на действия Великобритании, если власти королевства будут чинить препятствия работе российских СМИ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам года.

Таким образом она прокомментировала сообщение о том, что 21 декабря Роскомнадзор начал проверку телеканала BBC World News на предмет соответствия его материалов российскому законодательству. В ведомстве связали эти действия с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом Russia Today правил вещания.

"Если британский регулятор примет меры, мы ответим зеркально", - заявила Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что в Британии имеют место недружественные действия в отношении российских журналистов. В частности, глава Совфеда считает, что публикация газетой The Times личных данных сотрудников издания Sputnik создает угрозу из безопасности и жизни.

Валентина Матвиенко сравнила это с политикой украинского сайта "Миротворец", которую осуждают не только в России, но и на Западе.