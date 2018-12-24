Медведев поручил до конца года подготовить документы по нацпроектам

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил чиновников и регионы, что не будет принимать никакие аргументы в случае несвоевременной подготовки нормативных документов, от которых зависит реализация национальных проектов.

Правительство в целом готово к началу работы по национальным проектам, заключил глава кабинета министров по итогам последнего в году заседания президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нормативные документы, еще раз подчеркнул Медведев, должны быть выпущены до конца года. "После завершения года никакие аргументы, никакие отговорки приниматься не будут", - заявил он. Если документ не самый идеальный, его можно потом поправить, добавил он, но документ должен быть.

Также премьер дал две недели, чтобы все министры подготовили графики поездок по стране для контроля своих направлений в нацпроектах.