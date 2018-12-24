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24.12.2018 16:30
Рубрика: В мире

Мэй поблагодарила армию за защиту от несуществующего российского вторжения

Текст: Евгений Шестаков

В 2014 году будучи американским президентом Барак Обама в числе трех главных угроз человечеству (а точнее, Соединенным Штатам. - Ред.) наряду с лихорадкой Эбола и террористами называл Москву. Правда, с тех пор то ли первые лица США поумнели, то ли ситуация в мире изменилась, но в Белом доме все же перестали публично заявлять о России, как об угрозе "планетарного масштаба".

Тереза Мэй рассказывает "сказки" военнослужащим, что Москва собирается напасть на Альбион. Фото: REUTERS Тереза Мэй рассказывает "сказки" военнослужащим, что Москва собирается напасть на Альбион. Фото: REUTERS
Тереза Мэй рассказывает "сказки" военнослужащим, что Москва собирается напасть на Альбион. Фото: REUTERS

Однако теперь эстафету геополитического абсурда подхватила премьер Британии. Выступая с рождественским обращением к военнослужащим, г-жа Мэй поблагодарила их за защиту вод и неба Альбиона от несуществующего российского вторжения. Выяснилось, что Мэй также благодарна слушателям "за усиление союзников Лондона в Восточной Европе". А в целом глава британского правительства невероятно гордится армией, стоящей на страже правил, основанных на международном порядке. О каком порядке рассуждала Мэй - к гадалке не ходи, о том, при котором Британия и США доминируют в мире, тогда как остальные страны пребывают на вторых ролях.

Мэй одобрила возможное военное противостояние с Москвой в "горячих точках" под предлогом защиты Альбиона

О том, что Британия под предлогом нарушения международного порядка со стороны России стремится подорвать ее международный авторитет, ослабить позиции на Ближнем Востоке, отторгнуть принадлежащие ей территории, неоднократно писали российские СМИ.  Вот только было это в середине XIX века.  Тогда противостояние с Лондоном завершилось Крымской войной и героической обороной Севастополя. Причем и в те далекие времена Британия уверенно объясняла мировому сообществу, что это Россия угрожает Альбиону, хотя в реальности все обстояло наоборот.

За несколько дней до того, как британский премьер в рождественском обращении к армии на "голубом глазу" рассказывала о нехороших планах Москвы, Одессу посетил корабль военно-морского флота Британии. И так совпало, что в это же время на Украину прибыл британский министр обороны, видимо, для того, чтобы приободрить союзника на более решительные действия против Кремля. Правда, сам Гэвин Уильямсон о непосредственном участии британских военнослужащих в новом походе украинских судов через Керченский пролив в Азовское море не говорил - эту идею озвучили политики в Незалежной, пригласив официальный Лондон поучаствовать в конфликте с Россией.

Впрочем, у рождественского обращения Мэй к военнослужащим существовала и внутриполитическая интрига. Газета "Санди Таймс" на днях сообщила о том, что британский министр обороны готовил заговор для смещения главы правительства. Одновременно он пытался скомпрометировать других претендентов на пост премьера. Однако в парламенте отстранить Мэй от власти не удалось, и план Уильямсона провалился. По одной из версий, выступив с рождественской речью перед военнослужащими, премьер тем самым отстранила от этой миссии Уильямсона, "отблагодарив" его тем самым за задуманное вероломство.

В Киеве предложили отправить британский военный корабль в Азовское море

Действия британских военнослужащих за пределами страны - в Сирии и на Украине, Мэй объяснила национальными интересами. При этом она одобрила возможное военное противостояние с Москвой в "горячих точках" под предлогом защиты Альбиона от мнимого российского вторжения, что не может не тревожить. В эту же предложенную Мэй конфронтационную логику вписываются обвинения британского медиарегулятора в адрес телеканала "Россия сегодня", а также публикация в понедельник списка журналистов эдинбургского бюро российского информационного агентства "Спутник" в британской газете "Таймс". Последний случай выглядит особенно вопиющим, поскольку один в один копирует методы информационной войны, применяемой в отношении российских СМИ украинским сайтом "Миротворец". В статье "Таймс" в качестве иллюстрации даны фотографии восьми сотрудников "Спутника" с указанием их должностей.

В своей рождественской речи перед военнослужащими Мэй с отточенным в парламентских баталиях демагогическим мастерством пыталась "переложить с больной головы на здоровую" ответственность за возможный конфликт с Москвой. Правда, вышло это не слишком убедительно. А ее речь стала демонстративным оскорблением здравого смысла, которым всегда публично гордилась глава британского правительства.

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