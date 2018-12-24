Минобороны доказало превосходство Ту-160 над бомбардировщиком США

Министерство обороны России на конкретных цифрах показало, насколько бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 превосходит американский B-1 Lancer. Обе машины были приняты на вооружение примерно в одно время, создавались под аналогичные задачи и во многом схожи конструктивно, однако российская версия получилась намного удачнее.

Согласно подготовленной Министерством обороны РФ инфографике, Ту-160 выигрывает у B-1 Lancer по девяти ключевым показателям. Отечественный бомбардировщик больше и за счет этого может нести больше боевой нагрузки, а по скорости обходит американца чуть ли не вдвое: максимальная скорость "Белого лебедя" составляет 2230 километров в час, тогда как у Lancer - только 1300.

Такое же существенное превосходство наблюдается и по показателю максимальной тяги двигателей - 100 тысяч кгс против 55,4 тысячи. Единственное, в чем B1-B оказался лучше Ту-160 - практический потолок, который у американского бомбардировщика достигает 18,29 тысячи метров, а у нашего - 16 тысяч.

Напомним, буквально на днях посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал Ту-160 "музейным экспонатом", благодаря чему опростоволосился на весь мир, показав полное незнание темы. Любопытно, что дипломата раскритиковали даже американские СМИ, указавшие на то, что возраст самолета не говорит о его боеспособности: к примеру, американские истребители F-16 на десять лет старше Ту-160, но до сих пор в строю.