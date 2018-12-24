National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160

Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера. Он сравнил российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 с "музейными экспонатами". Издание заявляет, что с учетом нынешних возможностей Ту-160, а также принимая во внимание их предстоящую модернизацию, можно с уверенностью заключить, что эти самолеты останутся актуальными в ближайшем будущем.

"В атмосфере политического позерства" важно учитывать уровень возможностей российских ракетоносцев. Возраст техники не обязательно означает ее отсталость, подчеркивает National Interest и напоминает, что американские истребители F-16, на десять лет старше Ту-160, но до сих в строю и, как предполагается, останутся на вооружении до 2040-х годов.

Эксперты издания отмечают, что стратегические бомбардировщики, такие как Ту-160, не обязательно должны соответствовать последним достижениям авиастроения для выполнения своих непосредственных задач. Ту-160 несут в себе угрозу, так как способны "надежно" доставлять до цели свою боевую нагрузку, что и было продемонстрировано в Сирии.

National Interest пишет также, что Россия планирует модернизировать свой парк ракетоносцев. В 2019 году будет развернуто производство Ту-160М2, который оснастят современной авионикой и улучшенными двигателями, цитирует РИА Новости.

Ранее заявление посла США в Колумбии прокомментировали в Министерстве обороны России. По словам официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, по скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО российские стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют ни в США, ни в любой другой стране даже сопоставимых аналогов. После появления обновленного ракетоносца Ту-160М2, его преимущество перед аналогами станет практически недосягаемым.

Напомним, в декабре Венесуэлу посетили два Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ. За время визита летчики двух стран обменялись опытом, обсудили вопросы взаимодействия, а также провели совместный многочасовой полет над акваторией Карибского моря, отработав взаимодействие в воздухе. Перелет российских Ту-160 в Венесуэлу очень болезненно восприняли в США.