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24.12.2018 17:38
Рубрика: Экономика

Минтранс разъяснил порядок переоформления "невозвратных" ж/д билетов

Текст: Татьяна Шадрина

Скидка по "невозратным" железнодорожным билетам, которые начнут действовать с 1 января 2019 года, составит 10-20 процентов от стоимости поездки. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от периода совершения поездки, поясняется в на сайте Минтранса.

Фото: depositphotos.com
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Купить их можно будет вагоны "СВ", "купе" и вагоны с местами для сидения, там куда перевозчик разработает соответствующие тарифы.

В ведомстве также уточнили, в каких случаях можно переоформить или сдать "невозратный" билет и получить за него деньги. В их числе внезапная болезнь пассажира или совместно следующего с ним члена семьи (супруга), родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного); смерть члена семьи; травма в результате несчастного случая; отмена отправления поезда; задержка отправления поезда, а также непредоставление пассажиру места, указанного в билете.

Но для того, чтобы вернуть деньги, надо будет обратиться с медсправками в железнодорожную кассу не позднее пяти суток с момента отправления поезда, на который был приобретен "невозвратный" билет.

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Минтранс Вступают в силу в январе 2019 года
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