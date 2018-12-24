Минтранс разъяснил порядок переоформления "невозвратных" ж/д билетов

Скидка по "невозратным" железнодорожным билетам, которые начнут действовать с 1 января 2019 года, составит 10-20 процентов от стоимости поездки. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от периода совершения поездки, поясняется в на сайте Минтранса.

Купить их можно будет вагоны "СВ", "купе" и вагоны с местами для сидения, там куда перевозчик разработает соответствующие тарифы.

В ведомстве также уточнили, в каких случаях можно переоформить или сдать "невозратный" билет и получить за него деньги. В их числе внезапная болезнь пассажира или совместно следующего с ним члена семьи (супруга), родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного); смерть члена семьи; травма в результате несчастного случая; отмена отправления поезда; задержка отправления поезда, а также непредоставление пассажиру места, указанного в билете.

Но для того, чтобы вернуть деньги, надо будет обратиться с медсправками в железнодорожную кассу не позднее пяти суток с момента отправления поезда, на который был приобретен "невозвратный" билет.