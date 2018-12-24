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24.12.2018 11:16
Рубрика: Экономика

На АЗС стало меньше плохого топлива

Текст: Татьяна Шадрина

За последние три года число нарушений, связанных с продажей некачественного топлива на АЗС, значительно снизилось. Если в 2015 году 21 процент нарушений на АЗС был связан с продажей некачественного топлива, то в этом году менее девяти процентов нарушений в этой сфере.

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Такие данные приводит РБК со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. Теперь планируется ввести оборотные штрафы не только за несоответствующий химический состав топлива, но и за недолив.

Проект закона, который позволит штрафовать на один процент от годового оборота компании, а при повторном нарушении и на три процента от оборота за недолив и плохое топливо, одобрен госкомиссией по борьбе с контрафактом.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минпромторг
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