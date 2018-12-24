Найден простой способ намертво "подвесить" Windows 10

Неизвестные злоумышленники нашли несложный способ сделать компьютер на базе Windows 10 практически полностью неработоспособным, заставив пользователя посетить зараженный сайт. Для этого они использовали ошибку в браузере Google Chrome.

Как пишет Fossbytes.com, на первом этапе пользователя обманом заставляют открыть страницу с вредоносным кодом JavaScript. Открыв зараженный сайт, браузер выдает сообщение об ошибке якобы от техподдержки Windows, после чего начинает бесконечно обращаться к странице.

Во время этого процессора Chrome расходует практически 100 процентов процессорной мощности, а опасную страницу нельзя закрыть. Прекратить процесс можно только перезагрузкой компьютера или вручную - сняв задачу в "Диспетчере задач".

Эксперты также отмечают, что при следующем запуске нужно запретить Chrome восстанавливать закрытые вкладки, поскольку зараженная страница откроется вновь.