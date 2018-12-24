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Найден простой способ намертво "подвесить" Windows 10

24.12.2018,  
18:12
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Неизвестные злоумышленники нашли несложный способ сделать компьютер на базе Windows 10 практически полностью неработоспособным, заставив пользователя посетить зараженный сайт. Для этого они использовали ошибку в браузере Google Chrome.

Как пишет Fossbytes.com, на первом этапе пользователя обманом заставляют открыть страницу с вредоносным кодом JavaScript. Открыв зараженный сайт, браузер выдает сообщение об ошибке якобы от техподдержки Windows, после чего начинает бесконечно обращаться к странице.

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Во время этого процессора Chrome расходует практически 100 процентов процессорной мощности, а опасную страницу нельзя закрыть. Прекратить процесс можно только перезагрузкой компьютера или вручную - сняв задачу в "Диспетчере задач".

Эксперты также отмечают, что при следующем запуске нужно запретить Chrome восстанавливать закрытые вкладки, поскольку зараженная страница откроется вновь.

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Фото: depositphotos.com
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