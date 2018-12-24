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24.12.2018 11:29
Рубрика: Экономика

Названы самые популярные европейские направления у россиян

Текст: Евгений Гайва
Средний чек на авиабилеты по зарубежным направлениям в уходящем 2018 году уменьшился до 29,7 тысячи рублей, тогда как в 2017 году он составлял 31,8 тысячи рублей. Такие данные приводит официальный дистрибьютор российских и европейских железнодорожных и авиаперевозчиков UFS.Travel по результатам проведенного исследования.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Самыми популярными европейскими направлениями у россиян стали Германия (Берлин и Мюнхен), Италия (Пиза и Рим) и Франция (Париж). А вот востребованная годом ранее испанская Барселона и чешская Прага уступили лидерство.

Фото: depositphotos.com
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Для пляжного отдыха в Европе самостоятельные путешественники выбирали Болгарию и Черногорию. Причем, по этим направлениям туристы прилетали в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. А вот жители Нижнего Новгорода проявили интерес к Греции.

Среди россиян, предпочитающих путешествия в Европу на поезде, самыми популярными направлениями стали Берлин, Варшава, Париж и Хельсинки. При этом средняя стоимость билетов выросла и составила 11,8 тысячи рублей, тогда как в прошлом году она была равна 10,4 тысячи рублей. Из числа городов на постсоветском пространстве россияне предпочли Баку, Ереван и Тбилиси.

В свою очередь в России больше всего туристов приняли Москва, Санкт-Петербург, Уфа и Казань. Самыми интересными для иностранных туристов стали города-миллионники - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. Больше всего в Россию, по данным компании-дистрибьютора, приехало граждан Китая, Франции, Кореи, Великобритании и Израиля.

Экономика Туризм
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