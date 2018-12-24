У нотариусов появятся специальные планшеты для оформления электронных документов. Процедура будет максимально упрощена: граждане смогут расписываться прямо на экране компьютера, так же, как сделали бы это на бумаге.

24 декабря Федеральная нотариальная палата утвердила порядок формирования простой электронной подписи, которой гражданин будет подписывать цифровой документ. Это позволит оформлять некоторые важные документы сразу в электронном виде. Причем не обязательно нотариальные.

В феврале будущего года вступит в силу закон, который разрешит гражданам прямо в нотариальной конторе создавать юридически значимые электронные документы. Например, заявления в налоговую или в суд. Потом эти файлы можно направить в официальные инстанции, и там их примут. Цифровой документ позволит решать массу вопросов по электронной почте, не простаивая в очередях в различных офисах.

Сейчас почти все ведомства переходят на электронный документооборот. Во многие инстанции гражданин может обратиться через интернет и решить важные вопросы. Но требования к официальным документам остаются прежними: для решения значимых вопросов необходимо предоставлять юридически значимые документы. Как правило, граждане переводят в цифровой вид бумажные документы. Но скоро при желании можно будет совсем уйти от бумаги.

Правда, чтобы система заработала, необходимо было решить один технический вопрос. При оформлении заявления, деклараций, а также различных нотариальных документов, например, доверенностей или разрешений на выезд ребенка за границу, необходима подпись гражданина. Если документ бумажный, человек расписывается от руки. Если документ электронный, должна быть цифровая подпись.

Здесь есть непростой и дорогой для человека путь: самостоятельно получить личную усиленную квалифицированную электронную подпись. Для этого надо обратиться в специальные центры, предоставить пакет документов (паспорт, СНИЛС, ИНН) и заплатить несколько тысяч рублей. Такая подпись выдается на определенный срок, поэтому надо регулярно доплачивать и обновлять.

Для нотариальных документов была альтернатива: сначала оформить на бумаге, потом перевести в цифру. "Для этого существует нотариальное действие по удостоверению тождественности электронного документа бумажному и наоборот", - рассказывают эксперты Федеральной нотариальной палаты.

В наступающем году необходимость в получении гражданином усиленной электронной подписи для оформления юридического документа в цифре отпадет. Достаточно будет "подписать" документ простой электронной подписью в присутствии нотариуса. Федеральная нотариальная палата регламентировала, как должна выглядеть и применяться простая электронная подпись.

"В арсенале нотариусов появятся электронные цифровые устройства, которые позволят легким и понятным для человека образом "подписать" документ в электронном виде, - рассказывают эксперты. - То есть гражданину, желающему, к примеру, оформить согласие на сделку в электронном виде, достаточно будет просто обратиться к нотариусу. Тот подготовит необходимый документ в цифровом формате, а далее предоставит клиенту возможность поставить на нем свою простую электронную подпись - клиент распишется своей привычной подписью на специальном планшете".

Правильно оформленный документ в цифре имеет ту же юридическую силу, что и бумага с печатью

Нотариус обеспечит точную идентификацию личности гражданина и подтвердит, что тот все сделал добровольно. "Используемые в работе нотариуса цифровые технологии позволяют повысить комфорт и скорость оказания нотариальных услуг при еще большей защищенности участников гражданского оборота", - отметил президент ФНП Константин Корсик.

По его словам, активное развитие нотариата в последние годы способствует надежной защите прав граждан, законных интересов собственника.

"Новые полномочия нотариуса в традиционных областях, а также инициативы нотариата по развитию электронных технологий в правовой сфере создали новые, уникальные и комфортные возможности для граждан и бизнеса, - говорит Константин Корсик. - В условиях такого интенсивного развития совершенствование законодательства в сфере нотариата способствует его эффективному и успешному правоприменению, чтобы полномочия и обязанности нотариуса соответствовали требованиям сегодняшнего дня".