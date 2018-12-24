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24.12.2018 19:07
Рубрика: Экономика

Не лей лишнего

ОПЕК поддержала рынок нефти словом
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
Не успели страны ОПЕК начать исполнять новое соглашение о регулировании добычи, как картель заговорил о готовности увеличить объемы сокращения добычи и продлить сделку до конца 2019 года. Это произошло спустя несколько волн снижения котировок, что было спровоцировано спекулянтами, а не фундаментальными факторами.

В начале декабря ОПЕК, Россия и еще десяток стран договорились снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки от октябрьского уровня сроком на полгода. На ОПЕК придется квота 800 тысяч, на страны вне ОПЕК - 400 тысяч. Оговаривалось, что параметры сделки могут пересмотреть в апреле.

Дальнейшее снижение цен некомфортно для большинства стран ОПЕК

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что такие меры устранят избыток предложения на мировом рынке в течение первого квартала. "Если это не сработает, у нас всегда есть возможность провести внеочередное заседание ОПЕК, как мы делали ранее. Если нам потребуется продление сделки еще на полгода, мы это сделаем, если потребуется большее сокращение, мы будем это обсуждать и найдем правильный баланс", - сказал министр.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Инвестиции в нефтегазохимические проекты недостаточны

Необходимость продлить сделку видят Саудовская Аравия и Ирак - крупнейшие производители, о чем их министры заявили публично. Более того, в январе добыча в Саудовской Аравии составит 10,2 миллиона баррелей, то есть ниже оговоренного уровня. Это дополнительная поддержка для рынка. Россия как самый крупный участник сделки и добытчик пока не комментировала эти предложения.

Снижение цен делает их некомфортными для большинства производителей ОПЕК, обращают внимание аналитики Нордеа Банка. На этом фоне повышается частота вербальных интервенций. Такие заявления помогут ценам приостановить снижение, а более весомым аргументом для смены настроений на рынке станут лишь данные по снижению добычи (будут доступны не ранее конца января). Цена Brent краткосрочно останется в коридоре 53-55 долларов за баррель, полагают в Нордеа Банке.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Александра Воздвиженская
Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти
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