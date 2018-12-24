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24.12.2018 19:17
Рубрика: Власть

Орешкин поручил новому главе Росимущества бороться с коррупцией

Текст: Ольга Игнатова

Уделить особое внимание борьбе с коррупцией и повышению зарплат сотрудников призвал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин нового руководителя Росимущества Вадима Яковенко.

Фото: PhotoXPress.ru
Новым главой Росимущества стал Вадим Яковенко

Представляя коллективу Росимущества нового руководителя, Орешкин отметил, что необходимо акцентировать внимание на наведении порядка в управлении федеральным имуществом. А для этого, прежде всего, стоит провести работу по инвентаризации, надлежащему учету федерального имущества. "Очевидно, что в системе присутствуют коррупционные проявления, и на борьбу с ними я прошу Вадима Владимировича обратить пристальное внимание", - приводит слова Орешкина агентство "Интерфакс". При этом Орешкин отметил, что для того, чтобы работать эффективно, нужно действовать не только кнутом, но и пряником.

"Я говорю о такой важной задаче, как повышение уровня оплаты работы сотрудников, и здесь поручаю Вадиму Владимировичу до конца первого квартала 2019 года представить предложения об изменении ситуации в этой сфере, будем их всецело отстаивать и продвигать", - отметил министр.

Напомним, что в минувшую пятницу распоряжением правительства от должности главы Росимущества был освобожден Дмитрий Пристансков. На должность главы назначен Вадим Яковенко.

До этого Яковенко много лет проработал в органах прокуратуры, был инспектором в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе. В 2010-2014 годах занимал пост руководителя Следственного управления по Москве.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Минэкономразвития Росимущество Правительство Минэкономразвития Борьба с коррупцией
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