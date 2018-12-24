Парламентские выборы в Израиле пройдут в апреле 2019 года

Правящая в Израиле коалиция распустила парламент и назначила следующие выборы на апрель 2019 года. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

"Главы коалиционных партий единодушно согласились распустить Кнессет и перейти к новым выборам в начале апреля", - говорится в заявлении коалиции. По данным издания, точная дата голосования пока не определена. Как уточняют ТАСС и РИА Новости со ссылкой на представителей партии "Ликуд", выборы пройдут 9 апреля.

Лидеры коалиции также договорились сохранить свой союз после выборов. По итогам голосования должно быть сформировано новое правительство и назначен новый премьер-министр.

В настоящее время глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху занимает также четыре министерских поста: обороны, иностранных дел, здравоохранения, репатриации и интеграции. В ноябре Авигдор Либерман, являющийся сторонником жестких действий против движения ХАМАС, подал в отставку с поста главы военного ведомства из-за несогласия с прекращением боевых действий в секторе Газа против палестинских боевиков. Затем его примеру последовала министр по делам абсорбации Израиля Софа Ландвер.