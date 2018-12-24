Патриарх соболезнует пострадавшим в связи с цунами в Индонезии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с разрушительным цунами в Индонезии, унесшем сотни людских жизней.

В соболезновании, направленном президенту Индонезии Джоко Видодо он написал, что будет молиться о скорейшем выздоровлении пострадавших.

"В эти тяжелые для народа Индонезии дни сопереживаю потерявшим своих родных и близких. Прошу передать им слова утешения и поддержки", - говорится в обращении Патриарха Кирилла. Он будет молиться о выздоровлении раненых и укреплении всех тех, кто спасает попавших в беду.