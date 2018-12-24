Названа лучшая телепрограмма года

Традиционно к концу года телеканалы подводят итоги. И Первый канал сделал это, простите за тавтологию, в числе первых.

Согласно итогам, Первый канал - лидер рейтинга ТОП-100 программ года. Рейтинг года: Чемпионат Мира по футболу, матч "Россия - Хорватия" на Первом - и с этим никто не поспорит - футбол смотрели даже далекие от этого вида спорта слои населения. Ток-шоу года: "Пусть говорят". Информационная программа года: "Время". И формат года: "Голос" - нельзя не отметить, что вот уже какой год музыкальное шоу удерживает праймовые позиции.

Теперь подробнее: согласно итогам, 27 недель программы Первого канала возглавляли рейтинг ТОП-100 программ (телепрограммы канала "Россия1" лидировали 21 неделю, а НТВ - 2 недели). 12 недель программы Первого канала занимали три верхние строчки ТОП-100 (программы "России 1" - 2 недели). Что касается матча "Россия - Хорватия", прямая телетрансляция которого прошла 7 июля 2018, - рейтинг эфира был 20,2%, а доля - просто невероятная для ТВ - 63,6%.

Что касается ток-шоу "Пусть говорят", проект лидировал в рейтинге ТОП-100 на протяжении 12 недель, а 29 недель входил в тройку самых популярных программ. Примечательно, что это первый полный год, когда программу ведет Дмитрий Борисов. Всего же ведущий в этой передаче - полтора года - с августа 2017-го.

В линейке ежедневных ток-шоу остро социальной тематики ближайший конкурент у программы "Пусть говорят" - "Прямой эфир", и, если взглянуть на цифры итогов, то средний рейтинг "Пусть говорят" в 2018 - 4,5%, а самый рейтинговый выпуск "Пусть говорят" от 30 января - 6,6%. Эти цифры мало что скажут простому зрителю, но, поверьте, люди телевизионные понимают, что этим можно гордиться.

Дмитрий, как вы считаете, почему программа "Пусть говорят" выбилась в лидеры? - спросила обозреватель "РГ" у телеведущего, он же - генеральный продюсер цифрового ТВ "Первый канал. Всемирная сеть". И вот что ответил Дмитрий Борисов: "Программа "Пусть говорят" очень точно, на мой взгляд, отражает нашу действительность. И поднимает те темы, которые так или иначе близки всем. Либо на примере звездных историй рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются все люди в своей ежедневной жизни. Либо на примере ярких житейских историй обычных людей рассказывает о том, что действительно интересует всех, что все обсуждают, мимо чего не могут пройти.

Фото: Предоставлено Первым каналом

Программа "Пусть говорят" - это и есть наша жизнь, причем, преподнесенная в таком ключе, что в ней не просто кричат ради сиюминутного успеха, желая сорвать куш в виде больших рейтингов, и тут же забыть. А завтра кричать совершенно противоположенное, делая вид, что вчера ничего не было, как делают некоторые наши коллеги. А мы пытаемся максимально объективно, всесторонне освещать эти истории, предоставляя слово каждой из сторон. Если, конечно, соглашаются. То есть у нас есть попытка докопаться до истины и всесторонне и глубоко вникнуть в эти жизненные бытовые истории. И мне кажется, наши зрители к этому привыкли и перестали этого бояться. Хотя снобы и высоколобые люди делают вид, что этого не существует в их жизни".

По поводу программы "Время" стоит отметить, что в этом году не только за кадром, но и в кадре команду программы возглавил Кирилл Клейменов. "Время" на протяжении 21 недели входила в тройку лидеров российского телеэфира. И по среднему рейтингу года "Время" опережает конкурентов.

Фото: Предоставлено Первым каналом

"Голос" - предмет особой гордости Первого канала. Девять недель выпуски проекта "Голос", "Голос. Дети" и "Голос 60+" входили в тройку самых популярных программ страны, а два их них возглавляли ТОП-100. Интересно, что до вершины зрительского хит-парада дважды добрался именно дебютант - "Голос 60+" - проект, состоявший всего из четырех выпусков.

"Искренность, глубина чувств и судьба - вот что такое "Голос 60+". Наверно, сейчас это мой самый любимый проект. Все, кто его делал, относились к участникам невероятно трепетно, а те проживали на сцене сильные неподдельные эмоции! "Голос" старается не фальшивить. Мы уважаем зрителя, и зритель отвечает нам взаимностью", - говорит руководитель музыкально-развлекательного вещания Первого канала, продюсер проекта "Голос" Юрий Аксюта.

Digital-рекорд года возвращает к теме спорта - свыше 40 млн уникальных пользователей более 173 млн раз посмотрели контент ЧМ-2018 на всех digital-площадках Первого канала.

Следует сказать, что при подведении итогов Первый канал основывался на данных Mediascope, TV Index, Россия 100+ по аудитории "4+". Измерения проводились в полные сутки, в период с 1 января 2018 года по 16 декабря 2018 года.

Кстати

Первый канал не обвинишь в отсутствии остроумия, и, подводя итоги года, они выделили две заметных "номинации". Одна из них - история года. Это - "хрустальная" Айнур. В декабре 2017 из репортажа Первого канала из Центра врожденной патологии страна узнала о судьбе 4-летней "хрустальной" Айнур, которая попросила Деда Мороза исполнить в Новом году ее мечту - подарить ей семью. А спустя несколько месяцев в программе "Время" вышел репортаж о том, что заветное желание хрупкой очаровательной Айнур исполнилось У нее теперь есть папа и мама, и Новый 2019-й год она встретит с ними дома.

Фото: Предоставлено Первым каналом

И вторая - это Мем года - Усы надежды. Акция в поддержку сборной России по футболу стартовала 20 июня в эфире программы "Вечерний Ургант". В самом начале Чемпионата мира Иван Ургант перестал брить усы и объявил в эфире акцию "Усы надежды" в поддержку российской сборной и ее главного тренера Станислава Черчесова. Невозможно было представить, что "даже самые отсталые слои населения облачатся" в усы. А сами усы станут в России мемом года. В конце июня гимн "Усы надежды" пели уже хором Полина Гагарина, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Дмитрий Харатьян, Егор Крид, Ольга Кормухина.