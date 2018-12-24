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24.12.2018 16:58
Рубрика: Экономика

Качество гарантирует "Меркурий"

Под электронную сертификацию вновь попало молоко
Текст: Евгений Гайва
Готовые молочные, мясные и рыбные продукты будут в обязательном порядке сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами, следует из подготовленных минсельхозом проектов приказов ведомства. Таким путем предполагается отслеживать качество продуктов по всей цепочке их производства и исключить фальсификацию.

Запуск системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" состоялся в июле этого года и сопровождался ожесточенными дискуссиями. Первоначально предполагалось, что система будет обязательной для производителей мясной, молочной продукции и других животноводческих товаров. Но в последний момент "молочку" вывели из перечня подконтрольных товаров. Некоторые крупные производители жаловались на сложности сертификации. Но другие участники рынка такую реакцию объясняли тем, что крупные переработчики молока работают с трейдерами, которые формируют крупные партии товара без учета, кем произведено сырье и какого оно качества.

Фото: depositphotos.com
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Осенью в минсельхозе заявили о намерении вернуть молочные продукты в перечень подконтрольных товаров. Согласно подготовленному документу, электронные сертификаты потребуются для питьевого молока и сливок, сгущенного молока, йогуртов, кефира, сливочного масла, сыров и прочих молочных продуктов. Запустить контроль по всем животноводческим продуктам планируется с 1 июля 2019 года.

Мясные продукты уже включены в систему "Меркурий". Никаких значительных изменений не произойдет, отметил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Добавляются в перечень подконтрольных товаров рыбные продукты, например, консервы, филе. От этого эффективность системы повысится, говорит исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. Нормы об электронной ветеринарной сертификации были приняты еще в 2015 году, напоминает он. Теперь лишь возвращается первоначальная логика, то есть прослеживаемость "от поля до прилавка" всей животноводческой продукции без исключений. Если действует полный контроль, можно через сопоставление балансов сырья и готовой продукции посмотреть, нет ли критических разрывов. "Как только мы делаем какую-то стройную систему, а затем допускаем из нее исключения, в них начинают идти потоки нелегальной продукции", - говорит Гудков.

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Оценки предлагаемых новшеств не единодушны. "Для того чтобы добиться качества и безопасности продукции, можно использовать целый ряд параллельных механизмов. Бороться с фальсификатом нужно с помощью ужесточения ответственности", - считает исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. "После того как проект документа пройдет общественное обсуждение, он может быть скорректирован", - добавляет он.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз
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