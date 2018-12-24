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24.12.2018 12:38
Рубрика: Экономика

Банк России не поддержал приравнивание подарочных карт к банковским

Текст: Екатерина Ясакова
Центральный Банк России не будет запрещать подарочные карты.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ранее газета "Известия" сообщила, что Национальная платежная ассоциация (НПА) предложила приравнять сертификаты к банковским платежным инструментам. Предполагается, что данная инициатива снизит риск использования сертификатов для мошеннических схем.

"Подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы ЦБ.

Фото: depositphotos.com
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С инициативой не согласны остальные участники рынка. Сертификат - это авансовый платёж, аналог расписки о том, что в счёт оплаты товара магазином или сетью уже приняты денежные средства, и пластиковая карта - только дополнение к заключенному между ритейлером и покупателем договору. Торговые сети выдают чек, который даёт всю необходимую защиту в рамках действующего законодательства, а пластиковая карта - упаковка, красивое дополнение

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, такая инициатива привела бы к тому, что всем торговым точкам, желающим выпускать подарочные карты, пришлось бы получать банковскую лицензию и, по сути, становиться эмитентами карт.

"Законодательство определяет работу не конкретных компаний или даже отраслей, а рынка в принципе, и если законодательно авансовый формат расчётов (к которым относятся и подарочные карты) может быть пересмотрен, то это коснётся любых других сфер, где применимы авансовые платежи - от недвижимости до оказания любых услуг в корпоративном сегменте", - рассказали "Российской газете" в АКИТ.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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