Цены на турпутевки для россиян в уходящем году поднялись по отдельным направлениям на треть, и в 2019-м эта тенденция будет продолжена, полагают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Стоимость может расти в пределах 10-30 процентов.

Положение дел не изменит даже ожидаемое возобновление чартерных рейсов на курорты Египта, говорят эксперты. "Цены на туры в уходящем году росли из-за колебаний курсов валют. При этом туроператоры не поднимали цены, несмотря на рост стоимости топлива, которое подорожало примерно на 40 процентов. Кстати, доля перевозки в общей цене тура доходит до 70 процентов. Поднять цену сразу было невозможно из-за того, что многие путевки были проданы заранее, а в договорах прописывается неизменная стоимость тура. В новом году, конечно, турбизнес постарается компенсировать потери. Тем более что предпосылок для удешевления авиакеросина, как и снижения курсов доллара и евро, нет", - поделился мнением в разговоре с "РГ" вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

"Рост цен на 10-15 процентов при сложившейся экономической ситуации происходит ежегодно, это связано прежде всего с подорожанием топлива и основных валют", - также отметил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

"Думаю, больше всего подорожают некоторые зарубежные направления, например, страны Юго-Восточной Азии, Китай - рост, скорее всего, превысит 15 процентов", - добавил эксперт. Примерно на том же уровне поднимутся цены и на отдых в Турции, кстати, отельеры этой страны уже предупредили о повышении стоимости.

Если турист, отправляющийся на отдых через туроператора или агентство, хочет сэкономить, можно обратить внимание на акции раннего бронирования. "Некоторые туры на лето 2019 года по таким акциям можно купить уже сейчас. Но массово акции на летний сезон стартуют, как правило, в феврале-марте", - рассказал Дмитрий Горин.

"С одной стороны, цены практически во всех сегментах туристического рынка вырастут по сравнению с 2018 годом, но с другой - скидки на стадии раннего бронирования будут выше, чем год назад. Это будет особенно заметно на массовых выездных направлениях, таких как Турция и Греция. Мы прогнозируем, что скидки будут до 30 процентов", - отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. В 2018 году, по разным оценкам, от 25 до 50 процентов туров были куплены с хорошими скидками именно в начале года.

Цены на туры растут, но скидки по акциям раннего бронирования будут выше, чем год назад

При этом эксперты не прогнозируют глобального роста цен на российских направлениях. "Большинство людей не богатеет, поэтому будут востребованы ближайшие направления, в первую очередь Черное море, а также Средиземное, Эгейское и Красное, особенно если для чартеров откроется Египет. А вот спрос на дальнемагистральные перелеты станет снижаться, и поэтому они будут еще больше дорожать. Билеты на самолет ведь не станут дешевле, если рейсы будут заполнены только наполовину", - отметил Сергей Голов.

Куда поедут россияне на Новый год

Половина россиян мечтает о Европе на Новый год, однако позволить поездку за границу может лишь четверть путешественников. Онлайн-портал бронирования авиабилетов Aviasales опросил 1,5 тысячи пользователей, что бы они выбрали, если полететь можно было куда угодно, а затем сравнил полученные данные с новогодними бронированиями.

Почти все опрошенные проголосовали за любые поездки - хоть на море, хоть в горы. Лишь 5 процентов остались бы отмечать Новый год дома. Однако в реальности никуда не поедут на предстоящие праздники гораздо больше россиян, а те, кто решился лететь, в 73 процентах случаев выбирают российские направления. В этом нет ничего удивительного - авиабилеты на внутренние рейсы стоят в среднем десять тысяч рублей, то есть в 4,5 раза дешевле, чем зарубежные перелеты. Новогодние билеты за границу обходятся в 46 тысяч рублей.

Среди самых популярных направлений Армения, Грузия, Германия, Таиланд, Турция и Испания. В этом году путешественники также мечтали об экзотике и активнее искали билеты на Сейшелы, в Исландию и Кению.