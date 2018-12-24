Появились подробности госпитализации Сергея Юрского

Народный артист России Сергей Юрьевич Юрский попал в больницу из-за высокой температуры. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на близких актера. Уточнивших, что Юрский был доставлен в одно из столичных медучреждений вечером воскресенья.

"Всё в порядке. Попал туда, потому что температура высокая была", - сказал собеседник радио.

Ранее сообщалось, что 83-летний актер был госпитализирован в инфекционное отделение.

Позже директор Театра имени Моссовета Валентина Панфилова рассказала, что Сергей Юрьевич находится на профилактическом обследовании и "чувствует себя нормально". Информацию об экстренной госпитализации артиста в тяжелом состоянии опровергнув.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. На счету актера роли в фильмах и сериалах "Золотой теленок", "Маленькие трагедии", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Король-олень".