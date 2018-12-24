Последнее обновление сломало миллионы iPhone

Смартфоны Apple получили свежее обновление iOS 12.1.2. Однако многие пользователи, установившие новую версию прошивки, столкнулись с серьезной проблемой.

Как сообщает Forbes, владельцы iPhone пожаловались на проблемы со связью. Смартфоны "потеряли" сотовую сеть и, как следствие, перестали отправлять сообщения и совершать звонки. При этом некоторые пользователи жалуются также и на работу Wi-Fi-сети.

Представители Apple пока никак не прокомментировали произошедшее. Сотрудники техподдержки компании рекомендуют жесткую перезагрузку устройств и сброс настроек до заводских.