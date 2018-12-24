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24.12.2018 21:01
Рубрика: Общество

Рэпер Пушкин

"Послы русского языка в мире" откроют штаб-квартиры во Франции и Турции
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
Штаб-квартиры международной волонтерской программы "Послы русского языка в мире" планируется открыть во Франции и Турции. Первая - в Париже, вторая - в канун российско-турецкого Года культуры и туризма - в Анталье. По данным Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, где и придумали посылать студентов-добровольцев из разных российских вузов учить русскому зарубежных школьников, за три года существования программы в ней приняли участие более 35 тысяч иностранцев.
Светлана Ульянова, руководитель программы, держит в руках награду за лучший обучающий волонтерский проект этого года. Фото: Владимир Гердо / ТАСС Светлана Ульянова, руководитель программы, держит в руках награду за лучший обучающий волонтерский проект этого года. Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Светлана Ульянова, руководитель программы, держит в руках награду за лучший обучающий волонтерский проект этого года. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Неудивительно, ведь волонтеры не занудничают, а преподают интересно и современно, используя на своих уроках игры и самый разный интерактив. К слову, кроме русского языка на занятиях они знакомят иностранных школьников и студентов с культурой и литературой России. Поэтому, размышляя о языке и продвинутых способах его преподавания, ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая заявила: "Я думаю, что мы с вами именно те люди, которые могут показать, что ничего страшного в этом нет и что блогеры - это не страшные какие-то люди, а это люди, которые сегодня современно доносят и очень эффективно доносят мысль, поэтому каждый, кто хочет быть современным "Пушкиным", должен быть и блогером, и рэпером, и, конечно же, еще и образцом красивого литературного русского языка".

Каждый, кто хочет быть современным "Пушкиным", должен быть и блогером, и, конечно же, образцом красивого литературного русского языка

Подводя итог трехлетней работы программы "Послы русского языка в мире", она также пообещала, что ее участники станут теми экспертами, которые помогут "улучшить ситуацию с русским языком в СМИ", а его изучение в школах получит новую современную молодежную огранку, "со всеми новыми форматами: с рэп-баттлами, с новыми форматами в поэзии".

Справка "РГ"

Программа "Послы русского языка в мире" существует с 2015 года. За это время студенты и выпускники вузов приняли участие в образовательно-просветительских экспедициях в Азербайджан, Армению, Казахстан, Таджикистан, Турцию, Узбекистан и другие страны. Также волонтеры работали с детьми в детских центрах "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан". "Послы русского языка в мире" отмечены несколькими наградами. В этом году, например, программа награждена памятным знаком за победу в номинации "Лучший обучающий проект в области волонтерства" конкурса "Доброволец Москвы-2018".

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