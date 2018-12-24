Правительство Украины недовольно зарплатами в "Нафтогазе"

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз" так много тратит на зарплаты и иные выплаты своим топ-менеджерам, что ставит под угрозу срыва отопительный сезон на Украине. Об этом заявил украинскому изданию "Страна.ua" министр социальной политики Андрей Рева. Хотя о вопиющих зарплатах руководства НАК министр, скорее всего, вспомнил исключительно в контексте клановых интриг - конфликт нефтегазового монополиста и правительства давно не секрет, доля правды в его словах действительно присутствует.

Вопрос, на который отвечал Рева, касался ситуации с выплатой субсидий на оплату услуг ЖКХ, которыми пользуются малоимущие украинцы. Так, если в бюджет на эти траты заложено около 2 миллиардов долларов, то "Нафтогаз" оценивает свои потребности - а компенсации так или иначе попадают на счета НАК - уже в 3,3 миллиарда долларов.

"Если "Нафтогаз" будет выплачивать себе такие бонусы, как сейчас, то денег может и не хватить. Зарплаты "Нафтогаза" могут разорить любой бюджет. Но, в принципе, если они будут вести себе прилично, то денег хватит", - сказал министр Рева.

Свои 7,9 миллиона долларов Андрей Коболев перевел в США в качестве "материальной помощи" матери

О бонусах Рева вспомнил не случайно: заработки "эффективных менеджеров" из руководства НАК, а именно главы правления Андрея Коболева и финансового директора Юрия Витренко, сына известного в прошлом политика левого толка Наталии Витренко, давно будоражат украинскую общественность. Так, в сентябре оба выписали себе гигантскую премию за "выигрыш" в Стокгольмском арбитражном суде иска против "Газпрома". Хотя окончательного решения по этой тяжбе еще не принято - российская корпорация оспорила первый вердикт, и значит, никаких денег на баланс НАК не поступило, - Витренко и Коболев все-таки выписали себе и еще 39 сотрудникам премию, в сумме составившую 46 миллионов долларов. И не просто выписали, но получили деньги на руки, перевели в валюту и мгновенно отправили за границу. Например, свои 7,9 миллиона долларов Андрей Коболев перевел в США в качестве "материальной помощи" матери, живущей за океаном больше десяти лет, о чем Коболев не постеснялся рассказать украинским СМИ. В свою очередь, Юрий Витренко, подчеркнуто не общающийся с матерью-социалисткой, полученную премию - без малого 2 миллиона евро и 3 миллиона долларов - перевел в Лихтенштейн своей супруге Ирине, также не часто появляющейся на родине.

Спешку с переводом средств Коболев объяснил с обезоруживающей непосредственностью: "Мы с Витренко под уголовным расследованием. Все сейчас ходят на допросы. Я в принципе никогда не храню больших денег здесь на счету именно по этой причине. Я понимаю, что по фактам, которые связаны с работой "Нафтогаза", сейчас открыто огромное количество дел - у меня есть толстенная папка с этими делами, я их периодически листаю. Сами по себе эти расследования - нормальный процесс, я к этому отношусь спокойно. Но ни одно из этих дел не закрыто, и это создает существенный риск", - заявил хозяин украинских углеводородов.

Хотя формально "Нафтогаз" подчинен правительству, премьер Гройсман не раз сетовал, что не может повлиять на его работу. Дошло до того, что в ноябре НАК официально отказала аудиторам Счетной палаты Украины к доступу к своим документам.