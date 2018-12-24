Пресс-конференцию Путина смотрели свыше 6,7 млн человек

Более 6,7 млн телезрителей смотрели трансляцию ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина на федеральных телеканалах.

"Среднее количество человек, смотревших телепрограмму, составило 6 млн 708 тысяч 365", - цитирует ТАСС данные исследовательской компании Mediascope. Рейтинг в городах с населением более 100 тысяч - 11,2 процента.

Среднее количество человек, смотревших трансляцию в процентах от всей телеаудитории, - 57,6.

Охват трансляции (количество тех, кто в среднем смотрел не меньше минуты) превысил 15 миллионов человек.