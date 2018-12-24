Хорошо известная среди сельхозпроизводителей группа "Компак" из Ижевска берет на себя полный спектр комплексных технологий, необходимых для получения богатого урожая.

Надежное партнерство

"Компак" уже 18 лет занимается реализацией пестицидов, протравливанием семян, обработкой посевов, сортировкой семян многолетних трав и за это время зарекомендовал себя как надежный партнер. Основная специализация фирмы - средства защиты растений, но этим ее деятельность не ограничивается.

Специалисты компании вместе с сельхозпроизводителями изучают ситуацию в хозяйствах и помогают составить наиболее эффективный план развития растениеводства.

- Мы тщательно анализируем систему земледелия, - говорит руководитель подразделения группы "Компак" в Пермском крае Инна Дмитриева. - Исходя из этого, разрабатываем химическую систему защиты и подбираем препараты, которые являются оптимальными для предприятия в каждом конкретном случае. Наше главное правило, и мы придерживаемся его уже много лет, - комплексный подход.

Наука и аграрии

В нынешнем году в Кунгурском районе Пермского края на базе агрофирмы "Труд" состоялся семинар агрономов "Прикамский день защиты поля". Обсуждались вопросы повышения урожайности и защиты посевов от сорных растений, вредителей и болезней, технологии применения пестицидов.

- Большинство сельхозпредприятий региона в той или иной степени используют новые разработки ученых, - говорит заместитель директора сельхозпредприятия "Заря Путино" Армен Киракосян. - Сегодня сельское хозяйство без этого уже немыслимо. За последние три-четыре года благодаря пестицидам нам удалось очистить поля от сорняков и увеличить урожайность с 17 до 25 центнеров с гектара.

Вместе с тем потребитель становится все более требовательным к качеству предлагаемых продуктов, а использование химии на полях требует точного расчета и постоянного мониторинга. Именно поэтому фирмы-производители, которые заботятся о своей репутации, обязательно предоставляют селянам еще одну услугу - консультационное сопровождение.

- Не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда вопросы выбора препаратов от сорняков, протравливания семена и другие, решаются по наитию или опираясь на старые знания, - говорит начальник отдела защиты растений группы "Компак" Вадим Нелюбин. - Но даже специалистам порой сложно разобраться в обилии информации и своевременно отследить, что появляется на рынке, чему стоит доверять, а что может иметь побочные эффекты. Профессионал может вовремя посоветовать, какое средство именно сейчас нужно использовать, чтобы добиться максимального эффекта. Или, наоборот, воздержаться от опрыскивания поля, если такой необходимости нет. Ведь препараты достаточно дорогие, и если их неправильно применять, можно потратить деньги зря.

Такое сотрудничество с производителями пестицидов для некоторых хозяйств может стать дополнительным бонусом, ведь далеко не все из них имеют в штате специалиста-агронома.

Итоги семинара высоко оценила заместитель министра сельского хозяйства Пермского края Жанна Перевойко.

- Встречи, когда собираются руководители и специалисты агропромышленного комплекса, стали в регионе уже традиционными, - отметила она. - Как и внимание к внедрению новых технологий. Продукция на таких мероприятиях предлагается на конкурентной основе, с предоставлением опытных образцов. Мы все понимаем, что производителю обязательно нужно идти за наукой и следить за новыми разработками ученых. Хочу подчеркнуть: мы заинтересованы в продвижении в Прикамье новых технологий и обязательно будем поддерживать производителей, идущих в ногу со временем.

Экскурсия на завод

Группа "Компак" активно сотрудничает с компаниями - производителями средств защиты растений. Нынешней осенью был организован выезд пермских аграриев на одно из таких предприятий - Вурнарский завод смесевых препаратов, филиал АО "Фирма "Август". Гости ознакомились со всей цепочкой производства - от цеха изготовления тары до лаборатории научно-производственного центра и склада арбитражных образцов выпущенной продукции.

Пермским аграриям понравилось все, начиная от чистоты в производственных помещениях и заканчивая высоким уровнем применяемых технологий.

Без сорняков

О качестве препаратов, рекомендуемых группой "Компак", говорят и опытные испытания средств защиты растений, проведенные в нынешнем году. На участке кукурузы, обработанном препаратами фирмы "Август" "Эскудо, ВДГ + Эгида, СК + Аллюр, Ж", наблюдалась полная гибель однолетних и многолетних сорняков. В условиях летнего сезона 2018 года проявилось почвенное действие данной баковой смеси, благодаря чему участок оставался чистым от сорной растительности до самой уборки

На посевах рапса из-за сложившихся погодных условий применение фунгицида "Колосаль, КЭ" стало одним из основных условий высокого урожая - 27,85 центнера с гектара при влажности 17 процентов. При этом на контрольном участке без обработки наблюдалось поражение альтернариозом и фомозом.

На испытуемых участках пшеницы яровой до обработки гербицидами из многолетних сорняков преобладали люцерна, полынь обыкновенная и осот розовый. После обработки гербицидами фирмы "Август" и препаратами от "Агрорус и Ко" наблюдается полная гибель однолетних и многолетних сорняков, тогда как в хозяйственном варианте - гибель однолетних и угнетение многолетних.