Путин расспросил Мантурова о ситуации в торговле

О развитии сектора торговли и контроле качества президент поговорил с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

"Знаю, что сегодня вы хотели мне рассказать о второй части деятельности вашего министерства - о торговле. С чего начнем?" - спросил глава государства на встрече в Кремле. Собеседник начал с цифр: сектор формирует 15 процентов ВВП - практически 10 процентов всех налоговых платежей бюджета - и обеспечивает работой 14 млн человек.

Есть тенденция по увеличению оборота торговли примерно на 2,7 процента. "Треть объема приходится на сетевой ритейл", - уточнил Мантуров. "Даже чуть больше, наверное", - заметил президент. Продовольственная инфляция составляет всего 1,9 процента, а сверхприбыли у сетевых компаний нет. По словам докладчика, она в умеренной зоне - от 4 до 10 процентов, а средняя по рознице - не более 2,5 процента. "Зато в сельском хозяйстве - 17 с лишним", - прокомментировал Владимир Путин.

"При этом потенциал для развития российской торговли далеко не исчерпан", - продолжил министр. По обеспечению торговыми площадями на тысячу человек в России - примерно 800 квадратных метров. "Мы уступаем ряду европейских стран практически в два раза, поэтому нам точно есть куда двигаться и куда развиваться", - уточнил он. Чтобы задействовать все возможные резервы, недавно правительство внесло законопроект о нестационарной и развозной торговле, сообщил чиновник.

"Помимо того, что мы видим перспективы на ближайшие три года - поступление частных инвестиций в этот сектор порядка 220 млрд рублей, - будет создано около 250 тысяч новых рабочих мест. И самое главное - это даст возможность сельхозтоваропроизводителям увеличить объемы поставки своей продукции примерно на 4,5 млн тонн по году", - заявил Мантуров. "Это носит в том числе мультипликативный эффект за счет того, что поступят заказы в другие секторы экономики. В частности, автопрому, мы считаем, что где-то 50 тысяч автомобилей будет заказано - и легких, и грузовых", - добавил он.

Скоро будет доработан законопроект по снижению ограничений по рынкам. "На самом деле драматическое снижение было за последние 10 лет в шесть раз: с 6,5 тысячи до тысячи рынков и ярмарок в нашей стране", - сказал докладчик. А это перспективное направление, считает он.

Быстроразвивающимся сегментом глава министерства назвал интернет-торговлю. В последние несколько лет сектор растет по 10 процентов в год и в прошлом году составил более триллиона рублей. "По экспертным данным, за ближайшие четыре года он должен, по сути, утроиться", - сказал министр.

Большое внимание уделяется качеству продукции. Мантуров отметил снижение фальсификата, контрафакта и нелегальной продукции только в легкой промышленности на 10 процентов за три года, "примерно около 375 млрд рублей вышло из серой зоны". Решены такие проблемы, как нарушения по мороженой рыбе (когда вместо трески поставлялся минтай), по школьной форме.

"Более 240 российских наименований продукции получили знак качества, и, по статистике, эти компании увеличили объем производства примерно до 40 процентов, - продолжил докладчик. - Это говорит о том, что наши граждане доверяют этому знаку".

"Дальнейшее повышение прозрачности розницы мы связываем с совершенствованием системы маркировки. Сейчас в обязательном порядке уже два года маркируются товары из меха, - сказал министр. - В эксперименте сейчас маркируются лекарственные средства, обувь и табак. До 2020 года правительством принята программа: внедрить обязательную маркировку по 12 наименованиям, а до 2024 года у нас планы охватить практически все товары массового спроса".